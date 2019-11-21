SOCAR не играет в футбол

Вот и завершился последний матч отборочного тура в группе E на ЕВРО-2020 по футболу между сборными Словакии и Азербайджана.

Сборная Азербайджана, как и ожидалось, проиграла Словакии со счетом 0:2. Голами отличились на 19 минуте Роберт Боженик и на 86 минуте Марек Гамшик. Первый мачт в Баку завершился со счетом 0:5 в пользу гостей.

В целом же национальная сборная завершила цикл, набрав всего одно очко, забила всего 5 голов и пропустила 18. И тут самое время подвести итоги очередному провальному циклу отборочной.

Что Азербайджан делает не так, что национальная сборная с момента обретения независимости не развивается и даже в некоторых компонентах деградирует?

Футбол, как и все остальные виды спорта, уже стал неотъемлемой частью экономики. Он перерос просто спорт и сегодня стал одной из отраслей бизнеса во всем мире. В Азербайджане же все еще, на это смотрят сквозь пальцы и не видят в футболе экономическую составляющую.

Подойдем к вопросу комплексно. Ни для кого ни секрет, что SOCAR (Государственная нефтяная компания) сегодня является главной экономической артерией страны. Грубо говоря – это общегосударственная «касса», которая каждый год прямыми и косвенными перечислениями поддерживает бюджет Азербайджана. В то время как реальный сектор экономики сильно хромает, и просвета в этом направлении пока нет.

Правда есть большие надежды на нового министра экономики Микаила Джаббарова, который получил полный карт-бланш от президента. Но для того, чтобы новый министр смог дать результат, нужно время, а у нас пока только готовятся к масштабным экономическим реформам. По крайней мере, о них анонсирует правительство.

Активное участие SOCAR в формировании бюджета страны привело к тому, что как только цены на нефть «просели», подсела и экономика Азербайджана. Сегодня рост ВВП Азербайджана с натяжкой составляет всего 2%. Это один из самых низких показателей даже на постсоветском пространстве, что никак не может удовлетворить руководство страны. Но для того, чтобы экономика Азербайджана давала реальный рост нужно развивать в стране частное предпринимательство — мелкое, крупное, среднее, без разницы — главное, чтобы бизнесмены не боялись вкладывать деньги в те или иные сферы.

Возможно, если бы мы не надеялись на «легкие» нефтяные деньги и развивали в достаточной степени отраслевую и секторальную экономику, то на сегодня ситуация была на много лучше. При этом SOCAR играл бы роль главного инвестора или же роль финорганизации, которая не дарила бы бюджету страны деньги, а давала бы в кредит, тогда у чиновников и правительства было бы больше ответственности перед главной «кассой» страны. Но мы этот шанс упустили и пошли по иному пути и вот к чему в итоге пришли. Экономику нужно перестраивать в фундаменте.

Отрицательное воздействие SOCAR на реальную экономику Азербайджана не заканчивается только этим. Как известно, главным спонсором футбольной федерации Азербайджана является SOCAR, а президентом — Ровнаг Абдуллаев. И на поле результаты такие же, как и в экономике страны. За 30 лет, как мы не научились жить за счет реального сектора, так и не научились играть в футбол.

Тут могут спросить: А что мог сделать SOCAR? В конце концов, не нефтяники же с месторождений выходят на поле. Верно, ни SOCAR, ни его руководство в футбол не играют. Но проблема в том, что участие этой организации в федерации привело к тому, что футбольные клубы, будь, то бакинские или региональные, не подходят к своим футбольным клубам как бизнес проектам, которые в итоге должны приносить доход и платить налоги.

У футбольных клубов нет бизнес ориентированных подходов, позволяющих превратить занятия футболом в рентабельную деятельность. К сожалению, у нас отсутствует система, приносящая результаты. Ведь можно подойти к проблеме сразу с нескольких сторон: футбольные клубы заинтересованы в постоянном притоке молодых квалифицированных футболистов, дети хотят научиться играть в футбол, родители мечтают, чтобы ребенок, наконец, оторвался от компьютера, а местные власти должны быть заинтересованы в том, чтобы кто-нибудь заботился об оздоровлении вверенного им населения. Так что в этой точке сходятся интересы множества сторон. И будет вполне логичным, если именно в этой точке появится бизнес, который удовлетворит все запросы.

Но большинство футбольных клубов страны сидят на дотациях и не зависят от результатов игры. А зачем им результат, если руководство не требует результатов и продолжает платить высокие зарплаты?

Теперь, когда правительство начинает перестраивать существующую экономическую модель, пора начать перестройку и в футболе. В противном случае у нас никогда не будет сборной, за которую можно порадоваться и гордиться. Главное, нужно убедить инвесторов в том, что это прибыльное дело и на этом можно заработать.