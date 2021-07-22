Турнир «Red Bul Neymar Jr’s Five» возвращается в Азербайджан.

Мировой чемпионат по футболу формата 5х5, придуманный звездой футбола Неймаром-младшим, событие, которое призвано объединить любителей футбола по всему миру.

Как сообщили # организаторы турнира в Red Bull, отборочные этапы соревнования пройдут 22 августа в Гяндже, а 28-29 августа и 4-5 сентября в Баку.

Финальный раунд турнира, по итогам которого и определится команда-победитель от Азербайджана, пройдет 12 сентября в Баку.

Желающие принять участие в турнире «Red Bul Neymar Jr’s Five» должны пройти регистрацию по адресу: www.redbull.az

В соревновании могут принять участие команды из семи человек. При этом пять участников должны быть в возрасте от 18 до 25 лет, и еще двое старше — 25 лет. Испытать свой шанс в игре могут как девушки, так и молодые люди.

По правилам турнира каждый матч продолжается 10 минут. Каждый гол в ворота соперника приводит к тому, что площадку покидает один из игроков соперника. Встреча продолжается до тех пор, пока на площадке не останется один игрок противоборствующей команды, или же, когда время игры подойдет к концу.

Победительницей считается команда, у которой в итоге осталось больше игроков.

«Red Bul Neymar Jr’s Five» ежегодно расширяет географию стран участников. В этом году соревнования продут с особым размахом: отборочные этапы запланированы на шести континентах в более чем 60-странах мира!

«Я очень рад, что с каждым годом количество игроков, участвующих в проекте растет – с каждым годом у нас больше команд и больше стран — участниц», — говорит Неймар-младший, который принимает активное участие в развитии Red Bul Neymar Jr’s Five по всему миру.

Команда из Азербайджана, которая покажет наилучший результат по итогам турнира, отправится на всемирный финал Red Bul Neymar Jr’s Five, который состоится в декабре в Бразилии, где встретится с победителями всех локальных чемпионатов.