Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на высказывание наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа о том, что «Ливерпуль» не может тратить такие деньги, как многие топ-клубы.

Я не знаю, как «ПСЖ», «Челси», «Юнайтед» и «Ман Сити» могут столько покупать… Мы не можем сравнивать себя с остальными клубами. Очевидно, что у них нет ограничений, но у нас они есть. Несмотря на ограничения в последние два года, мы были успешными, поэтому нам придется продолжать в том же духе, — сказал Клопп.

«Некоторые владельцы хотят получить выгоду, наши владельцы не хотят никакой выгоды. Поэтому мы инвестируем всё, что можем. Раньше было только один или два таких клуба. Теперь есть «Челси» с Романом Абрамовичем и наш клуб с Шейхом Мансуром. Они хотят покупать футбол. В чём проблема?

У нас есть ограничения на финансовый фэйр-плей, и если «Ливерпуль» не согласен с расходами «Манчестер Сити», они могут обратиться в суд и сделать заявление», — приводит слова Гвардиолы Goal.

Этим летом «Манчестер Сити» купил у «Астон Виллы» полузащитника Джека Грилиша, заплатив за игрока рекордные для АПЛ 117 миллионов евро.(Газета.Ru)