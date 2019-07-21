СМИ: Lufthansa прекращает полеты в Каир из соображений безопасности

Немецкая авиакомпания Lufthansa из соображений безопасности прекращает полеты в египетский Каир, передает телеканал ARD.
«Lufthansa объявила о временном немедленном приостановлении всех полетов в Каир», — сообщает телеканал, отмечая, что авиакомпания сослалась на «соображения безопасности».
Ранее аналогичное решение приняла британская авиакомпания British Airways. Представитель компании сообщила РИА Новости, что British Airways приостанавливает полеты в Каир «на семь дней в качестве меры предосторожности». По ее словам, BA считает «считает приоритетом безопасность пассажиров».
| 2019-07-21T01:24:43+00:00 21 июля 2019, 09:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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