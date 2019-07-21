СМИ: Lufthansa прекращает полеты в Каир из соображений безопасности

«Lufthansa объявила о временном немедленном приостановлении всех полетов в Каир», — сообщает телеканал, отмечая, что авиакомпания сослалась на «соображения безопасности».

Ранее аналогичное решение приняла британская авиакомпания British Airways. Представитель компании сообщила РИА Новости, что British Airways приостанавливает полеты в Каир «на семь дней в качестве меры предосторожности». По ее словам, BA считает «считает приоритетом безопасность пассажиров».