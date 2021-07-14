Шаг направлен на то, чтобы все пассажиры на борту чувствовали себя желанными гостями, включая тех, кто не идентифицирует себя как мужчина или женщина.

На борту самолетов немецкого авиаконцерна Lufthansa во время обращения к пассажирам больше не будет использоваться фраза «дамы и господа». Ее заменят гендерно-нейтральным приветствием. Об этом во вторник, 13 июля, сообщает издание Die Welt.

Как сообщил представитель Lufthansa, теперь сотрудники будут обращаться к клиентам со словами «Привет», «Добрый вечер» или просто «Добро пожаловать на борт».

«Экипажи проинструктировали выбрать приветствие, включающее всех пассажиров», — сказал он, добавив, что вместо традиционного приветствия скорее всего будет использоваться фраза «дорогие гости».

Он же уточнил, что переход на новый регламент займет некоторое время. Нейтральные обращения будут использовать все авиакомпании, входящие в Lufthansa Group.

Гендерно-нейтральный язык будет внедряться не только в общении с пассажирами, но и в коммуникациях внутри Lufthansa.