Пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс отказался от предметных комментариев по поводу двух американских граждан, попавших в Украине в плен к российским военным.

«Мы внимательно следим за ситуацией и находимся в контакте с украинскими властями. Из соображений конфиденциальности у нас пока нет дальнейших комментариев», — сказал Прайс, которого цитирует телеканал CNN.

Ранее появилась информация о том, что в плен к российским военным попали два гражданина США, которые принимали участие в боевых действиях в Украине на стороне украинских войск. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило британское издание The Telegraph.

СМИ назвало имена пленённых: это 39-летней Александр Дрюк и 27-летней Энди Хьюн. По данным The Telegraph, они служили добровольцами в одном из подразделений армии Украины. В плен они попали на прошлой неделе во время боя под Харьковом — об этом изданию рассказали сослуживцы американских граждан. (svoboda.org)