Смекалке место везде — даже на эскалаторе

Разменяв пятый десяток, автор этих строк грешным делом подумал, что его удивить чем-либо трудно, ан нет. Жители нашей столицы каждый раз опровергают мое, такого рода убеждение.

Что и говорить, выходки наших граждан, которые живут в параллельной плоскости с таким понятием, как сознательность, могут стать неплохим подспорьем для написания юмористических рассказов отечественных и зарубежных сатириков.

Порой диву даешься, как вроде нормальный, на первый взгляд, человек способен генерировать откровенно идиотские мысли, и материализовать их на практике.

У знаменитого французского драматурга и публициста Бомарше есть известное выражение: «Я спешу посмеяться над всем, иначе мне пришлось бы заплакать». Знаете, при виде того, какие фокусы, в плохом смысле, этого слова демонстрируют азербайджанские «homo sapiens» XXI века, сложно вот так сразу, с кондачка определиться: плакать или смеяться. Оставим разрешение этой дилеммы на суд читателя, и пусть он сам решит, выступят ли слезы у него на глазах или заискрится улыбка на лице, после прочтения нижеследующей новости.

Вчера на станции метро «Сахиль» днем внезапно остановился эскалатор №3.

Как сообщил 1news.az начальник Отдела по связям с общественностью Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов, причиной этого стало неправильное соблюдение пассажирами правил пользования эскалатором.

«Во время внезапной остановки никто из пассажиров не пострадал. Тут же запустили резервный эскалатор, обеспечив безопасность пассажиров.

После осмотра эскалатора наши специалисты установили причину внезапной остановки. Как выяснилось, некоторые пассажиры используют щетки безопасности, установленные по бокам эскалатора внизу, как щетки для чистки обуви.

Установленные на эскалаторах высокочувствительные датчики принимают пыль и грязь как опасность загрязнения эскалатора и автоматически останавливают движение. Щетки набрали грязь, датчики зафиксировали это и остановили эскалатор.

Мы вновь настоятельно просим пассажиров соблюдать правила пользования эскалаторами», — заявил Б.Мамедов.

Спрашивается, зачем руководству Бакинского метрополитена навороченные инновации, которые создают проблемы пассажирам? Зачем нужны все эти высокочувствительные датчики, не позволяющие добропорядочным гражданам выглядеть опрятно?

Ну, не успел человек почистить дома обувь, спешил. Спешил навстречу своей судьбе, на свидание с будущей второй половиной. И, как вы прикажете, явиться на встречу с единственной и неповторимой в грязной обуви? Ни за что. А эскалатор на что?

Несомненно, у некоторых наших граждан смекалка полностью компенсирует ум. И все бы ничего, если не один «маленький» нюанс. Обилие смекалки при отсутствии ума может благотворно сказаться на дальнейшей судьбе того или иного умника (многие представительницы прекрасного пола на дух не переносят грязную обувь), но, увы, создает проблемы для других.

И все же, думается, нам повезло, что эскалаторы не наделены другими инновациями. К примеру, нет функции, при которой данное средство передвижения вниз и вверх можно было бы использовать в качестве утюга. Иначе, фанатичные чистюли, наплевав на все, начали бы утюжить свои брюки. Причем, предварительно стянув их с себя…

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