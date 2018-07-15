Сборная Бельгии забила 16 голов и заставила продавца телевизоров сдержать слово

Бельгийская компания по продаже бытовой техники и электроники Krefel вернет клиентам деньги за купленные телевизоры. Так фирменный магазин сдержит обещание, данное до чемпионата мира по футболу — компенсировать затраты на покупку, если национальная сборная забьет больше 15 голов. Сообщение об этом появилось в его Twitter.

«Мы сделали это! Наши дьяволы забили более 15 голов на чемпионате мира в России! Это означает, что мы начнем выплаты тысячам клиентов, которые купили телевизоры», — сказано в посте Krefel.

Об акции магазин объявил в середине мая. Посетителям нужно было приобрести телевизор с диагональю экрана не менее 55 дюймов — если команда забьет нужное количество мячей, то деньги им вернут в полном объеме.

14 июля сборная Бельгии встретилась с командой Англии в матче за третье место. До игры на счету бельгийцев было 14 голов. Они обыграли англичан со счетом 2:0 и завоевали бронзу чемпионата.

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