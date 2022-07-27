«В Ираке все еще существуют террористические организации, однако ИГИЛ уже ослабла».

Как сообщает #, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал в интервью «TV 100».

«РПК и другие террористические организации продолжают свои провокации. Мы всегда говорим, что террористические организации – угроза и для Ирака, и для нас. Если местный режим не справляется в борьбе с террористами, мы сделаем это. Правительство Ирака не может вести успешную борьбу с терроризмом. В этом причина продолжающихся провокаций», — сказал он.

М.Чавушоглу подчеркнул, что Россия и США должны сдержать слово в связи с Сирией: «Они должны были вывести с территории террористов, но не сделали этого. США все еще продолжают поддержку вооружением. США должны дать объяснение в связи с этим».