В США житель штата Мэриленд, который решил не называть своего имени, выиграл 580 000 долларов по лотерейному билету, купленному благодаря ошибке продавца.

Согласно информации, мужчина рассказал представителям лотереи Мэриленда, что он зашел в магазин Campus Way Exxon в Верхнем Мальборо с намерением купить несколько билетов Cash4Life. Однако сотрудник магазина продал американцу совсем другие билеты.

«Я дал ему деньги и сказал: «Я хочу купить пять билетов Cash4Life». Служащий ошибся и дал мне вместо них билеты Multi-Match. Я подумал, что он новенький, и не стал спорить», — вспоминает победитель лотереи.

Мужчина решил оставить купленные билеты и через несколько дней обнаружил, что выиграл приз в размере 580 000 долларов в розыгрыше Multi-Match. «По дороге домой с работы в тот вечер я зашел в магазин и проверил билет. Я сфотографировал сообщение, чтобы доказать потом подлинность выигрыша», — сказал он.

По словам жены победителя, именно фотография выигрышного сообщения убедила ее в том, что это не розыгрыш. «Если кто и заслуживает этого, так это он. Он трудолюбивый человек, хороший муж и хороший отец», — сказала она.

По словам супругов, полученные деньги позволят им выплатить кредит на обучение ребенка в колледже и открыть новый семейный медицинский бизнес.