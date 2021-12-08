В США принц Гарри и его жена Меган Маркл попали в неловкую ситуацию во время новогоднего шопинга. Герцога Сассекского ошибочно приняли за продавца рождественских елок, пишет газета Daily Express.

Казус произошел в магазине, расположенном неподалеку от дома пары в Санта-Барбаре (штат Калифорния).

Как сообщает издание, один из юных посетителей магазина не признал члена королевской семьи в принце Гарри, и спросил у него, «работает ли он здесь».

«Меган и принц Гарри пришли ко мне на работу, и мы продали им рождественскую елку. Это было очень неприятно, но интересно. В магазине была еще одна семья. Их маленький сын подбежал и спросил, работает ли он здесь. Мальчик не узнал принца. Честно говоря, они показались очень хорошими людьми. Меган проявила доброжелательность, а Гарри говорил и вел себя прохладно», — приводит издание слова сотрудника магазина Джеймса Алмагера. (Газета.ру)