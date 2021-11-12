Житель Индии рассказал, что подруга дала ему приглашение на свою свадьбу, но мужчина, прочитав его, не хочет туда идти. Ведь за съеденные угощения гостям придется заплатить, пишет India Times.

По словам мужчины, в приглашении было указано, что каждый гость, пришедший на свадьбу, должен заплатить $99. Сделано это с одной целью — покрыть расходы молодоженов на еду, которая будет на столах.

«Там было написано: «Мы не можем позволить оплатить еду, поэтому она будет стоить $99 на человека», — рассказал индиец.

Кроме того, друг невесты добавил, что на свадьбу нельзя приходить с детьми, поэтому гостям придется оставлять их с бабушками или оплачивать услуги няни.

Также банкет будет проходить в месте, до которого нужно добираться четыре часа, но никаких автобусов предоставлено не будет — нужно будет потратиться на бензин и снять гостиничный номер.

Пользователи сети посоветовали мужчине отказаться от такого приглашения.

«Я бы написал, что не смогу присутствовать, и отправил бы ответ по почте, не дожидаясь, пока высохнут чернила на бумаге», — написал один их комментаторов.