Российский писатель Дмитрий Быков госпитализирован

Ирина Лукьянова, жена писателя Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в Уфе, сообщила, что его состояние удалось стабилизировать. Об этом 17 апреля сообщает телеканал «360».

По ее словам, медики не строят никаких прогнозов. Она также отметила, что состояние писателя стабильно тяжелое.

Лукьянова добавила, что никому не сообщает диагноз супруга, поскольку от его здоровья «не зависит обороноспособность страны».

Ранее 17 апреля сообщалось, что Быкова госпитализировали в одну из больниц Уфы с подозрением на инсульт, диагноз в процессе обследования не подтвердился. Отмечается, что транспортировать его также небезопасно, поэтому пока писатель остается в больнице. Как уточняет НСН, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У него диагностировали энцефалопатию и сахарный диабет 2-го типа.

Дмитрий Быков должен был выступить в Уфе с лекцией «Прямая речь», однако его срочно отправили в больницу в связи с плохим самочувствием.