Регион трясет: Как Азербайджан готовится к новым вызовам?

Несколько дней тому назад в Уфе в рамках Х международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, состоялась встреча Секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева с Главой Администрации Президента Азербайджанской Республики Рамизом Мехтиевым.

В ходе встречи обсуждалось взаимодействие силовых ведомств и спецслужб, а также план сотрудничества в сфере безопасности до конца нынешнего года. Данная информация, хотя и прошла в СМИ, тем не менее, осталась в тени общего потока, который последовал позже. Да и в целом методология работы Патрушева и Мехтиева со СМИ не совсем тесна, чтобы понять месседжи и сам диалог: подобные встречи всегда оставались за закрытыми дверьми, но и общество и медиа органы как-то с этим форматом смирились. Самое интересное началось уже по итогам данной встречи.

Президент Азербайджана объявляет о революционном повышении зарплат чуть ли не всей стране, причем силовым структурам сразу на 40%, сфере образования на 20%, поднимаются и минимальная пенсия и зарплата. Народ ликует, экономисты считают, что все идет по плану. Параллельно взор азербайджанского экспертного сообщества, направлен на новости из Вашингтона. Там должна состояться встреча под кураторством США глав МИД Азербайджана и Армении, где примет участие советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, который также провел отдельные встречи и с Мамедъяровым и с Мнацаканяном.

Тут кстати всплывает и другой кейс. Не касающийся карабахского вопроса, но который может поломать всю шахматную игру на всем Ближнем зарубежье – Иран. Ситуация вокруг Ирана в последние дни накалена до предела. Подорвали танкер с нефтью, который был предназначен для Японии, в итоге Вашингтон и Иран обменялись взаимными обвинениями. Не исключено, что Джон Болтон в личных встречах с главами МИД соседей Ирана, кроме Карабаха затрагивал и иранский вопрос, так как он сейчас стоит более остро.

День следующий. Экономисты еще не успели подсчитать, рассчитать, проанализировать и понять, откуда правительство Азербайджана найдет лишние средства на все эти выплаты, как в конце рабочего дня на сайте президента начинают публиковать новые важные указы о кадровых ротациях в силовых ведомствах.

Подобного рода ротации в таких странах, как Азербайджане, происходят крайне редко, и всегда передвижение важных внутриполитических фигур означает перестановку сил внутриполитических элит. По сути, никто так и не смог объяснить, что происходит, но за полчаса в стране произошли очень важные события, итоги, которых мы поймем позже, сейчас, же остается только констатировать факт, и желать успехов новым кадрам на новых местах.

Вечер. Новости «туманного Тебриза». Иранская сторона сбила американский беспилотник, американцы подтвердили. Трамп взялся нервно строчить свежие твиты: «Иран сделал большую ошибку», «Скоро узнаете», — пишет глава Белого дома, говоря о войне с аятоллами.

Вечер реально перестает быть томным. Один шаг и все. Возможно, судьба региона может измениться.

В Баку в этот день, как и было анонсировано ранее, с официальным визитом находится спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, который должен был встретиться с Октаем Асадовым и президентом Азербайджана. Тема: Кешигчидаг — острая тема, которая в последнее время подпортила грузино-азербайджанскую любовь. Поэтому данная встреча могла бы снять многие вопросы, а комиссии МИД, возможно, пришлось бы подтвердить принятые решения вышестоящими органами.

Но в Тбилиси народ пошел штурмом на парламент, идет поток тревожных новостей. Причина: депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов выступил в парламенте Грузии на заседании Межпарламентской ассамблеи православия, сел в кресло спикера и говорил на русском языке.

7000 людей перед парламентом требуют отставки премьер-министра и кричат «Долой власть пророссийского Иванишвили». Российским туристам в Грузии явно стало некомфортно. Власть пошла на жесткое подавление митинга, применив силу. Этого делать было нельзя, ибо насилие порождает зло и заводит необратимые процессы.

Утро. Вроде все спокойно. Апокалипсис еще не наступил. Американские СМИ сообщают о том, что Трамп передумал атаковать Иран. Иранцы огрызаются в свойственной им манере.

Пресс-служба парламента Грузии сообщает о том, что спикер Ираклий Кобахидзе прервал визит в Баку и вернулся в Тбилиси. «Ираклий Кобахидзе отменил все запланированные в рамках визита встречи, в том числе с президентом Азербайджана и премьер-министром», — говорилось в сообщении. Затем, он подал в отставку.

Пресс-служба политического объединения «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» распространяет видеокадры с заседания политсовета партии.

На заседании присутствуют председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, председатель парламента Ираклий Кобахидзе, политический секретарь партии Ираклий Гарибашвили, генеральный секретарь Каха Каладзе и другие члены политсовета. Обсуждаются вчерашние события в Тбилиси. По итогам заседания, незавершенный визит Кобахидзе в Баку стал для него последним официальным визитом в качестве спикера парламента.

«Гордиев узел»завязан, а кто будет его разрубать? В регионе стало слишком жарко. Sputnik Беларусь со ссылкой на источник в правительственных кругах сообщает о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не будет присутствовать на церемонии открытия II Европейских Игр в Минске. Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз сообщал, что азербайджанский лидер прилетит на церемонию открытия.

Информацию подтвердил и посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов.

«Делегацию Азербайджана на церемонии открытия II Европейских игр возглавляет председатель парламента республики Октай Асадов», — сказал Гандилов «Интерфаксу».

А ведь идея самих Евроигр принадлежит Азербайджану и на церемонии открытия II Европейских будут очень влиятельные гости. Президент остается в стране. В регионе нестабильно — отсутствовать в стране нежелательно.

Новостей из Вашингтона пока нет. Все ждут приезда Мамедъярова, чтобы узнать с какими месседжами он вернулся, а Пашинян уже кричит о том, что «война с Азербайджаном может начаться в любой момент».

«Всех врагов Армении, будь то внешних или внутренних, ждет безоговорочное и однозначное поражение», – заявил Пашинян на праздновании 27-летия полицейских войск страны-агрессора. О том, что у него с головой не все в порядке прокочаряновские СМИ сообщали, конечно, но после этого заявления, становится понятно, что они, видимо, не ошибаются. Он должен пройти тест на адекватность.

Так что регион сейчас «нагрелся» до предела и нуждается во времени или же срочных решений, чтобы приостановить пагубные негативные действия, которые могут ввести его в бездну. В таких условиях, принимать резкие решения не следует. Тем более не следует обращать внимание на отмороженных в Ереване. Азербайджан разморозит им мозги и приведет в чувство, но сейчас не подходящее время. Слова Трампа «Скоро увидите», как раз к месту…