Полиция? Хочу к вам

Наша служба и опасна и трудна. И на первый взгляд как будто не видна. Эти строки из песни-гимна советской милиции хорошо известны представителям среднего и старшего поколения, заставшего расцвет и закат советской эпохи. И данное изречение было, есть и будет актуальным для всех времен и народов.

Не является исключением и Азербайджан. Может быть, кто-то, где-то там и относится к сотрудникам правоохранительных органов с некоторым недоверием и опаской, но подавляющее большинство населения твердо верит, что «моя полиция меня бережет».

Мало того, азербайджанская полиция не только бережет, но и заботится о гражданах, взяв на себя функции по обеспечению их жильем (пусть даже и на короткий срок). Такой вывод напрашивается из новости, которая была опубликована сайтом Unikal.org. Что и говорить, новость, а точнее действия полицейских, действительно уникальны.

Согласно сообщению, член партии «Реальная альтернатива» (РеАл) Эмин Бабаев был доставлен в 8-ой полицейский участок Сабаильского района. Забегая вперед отметим, что Э.Бабаев — внук известного певца, покойного народного артиста Азербайджана Мирзы Бабаева.

Понятно, что близкая родственная связь с известным артистом не дает никаких привилегий для Эмина Бабаева, так как перед законом все равны, и полицейские за нарушение общественного порядка вознамерились сделать ему внушение. Отметим, что нарушение заключалось в том, что Э.Бабаев, разговаривая на улице по телефону нецензурно бранился. Полицейские призвали нарушителя к порядку, однако тот не только не подчинился требованиям блюстителей закона, но и оказал сопротивление. Наши полицейские оказались ретивее покойного деда Эмина, который в песне про бабочку, всю жизнь за ней гонялся, но так и не сумел поймать, в результате чего, как было отмечено выше, возмутитель спокойствия был доставлен в участок.

Сие происшествие имело место в минувшую субботу, дело было рассмотрено в Сабаильском районном суде, и отложено на сегодня. Судья оказался снисходительным, и позволил нарушителю дождаться дня Х дома. И вот тут- то происходит странное.

Едва переступив порог здания суда, Э.Бабаев вновь оказался в руках полицейских. Стражи правопорядка во второй раз препроводили Эмина Бабаева в участок. Но и это еще не все.

Адвокат нарушителя Шахла Гумбатова поинтересовалась в полицейском участке причиной задержания ее подзащитного, и ответ не заставил себя долго ждать. В участке сообщили, что Э.Бабаев… сам изъявил желание остаться в цитадели заблудших в темных закоулках беззакония.

Во всей этой истории странно не только то, что Э.Бабаев отдал предпочтение изолятору временного содержания, пренебрегая домашним уютом. Удивительно, что полицейские из-за своей сердобольности и гостеприимства предоставили законное для очередного правонарушителя место Бабаеву.

Но все же думается, что полицейские 8-го участка поступили несколько опрометчиво. Теперь местные бомжи, до которых эта удивительная новость посредством «сарафанного радио» рано или поздно дойдет, не преминут воспользоваться добротой стражей правопорядка. А что поделать? Сделал добро, будь добр терпеть.