Президент Владимир Зеленский рассказал, что пока не думает о своем будущем после победы Украины в войне с Россией, но к тому времени обещает остаться на посту.

Источник: Зеленский в спецвыпуске Netflix «Мой следующий гость не нуждается в представлении» с Дэвидом Леттерманом

Детали: Ведущий спросил президента о его будущем.

Прямая речь Зеленского: «До нашей победы я точно буду президентом. А там — даже не думаю. Пока не думаю, не готов.

Очень хочется просто на море. Скажу вам откровенно, Дэвид, очень хочу на море.

Просто на море, когда мы уже победили, и выпить пива очень хочу.

(Украинская правда)