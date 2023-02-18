Франция хочет увидеть поражение захватчиков в Украине, но не разгром России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, которое приводит Le Figaro.

«Я хочу, чтобы Россия потерпела поражение в Украине, и я хочу, чтобы Украина смогла отстоять свою позицию, но я убежден, что в конце концов это не будет заключено военным путем», — говорится в заявлении.

Макрон объяснил, что он не считает, что Россия должна быть полностью разгромлена или атакована на ее территории.

«Некоторые хотят, прежде всего, разгромить Россию. Это никогда не было позицией Франции и никогда не будет», — добавил президент.