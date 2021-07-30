Бывший президент США Дональд Трамп всерьёз рассчитывает принять участие в грядущих выборах президента 2024 года.

Ранее политик избегал конкретных заявлений, но намекал на такую возможность. Своё прямое заявление Трамп сделал в эфире телеканала Fox News, что вызвало бурные овации у присутствующих в студии республиканцев. Ведущий сам не ожидал, что получит столь прямой ответ.

«Вы, конечно, не скажете, но давайте я спрошу прямо…», — начал он. А Трамп в ответ сказал: «Нам нужно заботиться о своей стране. Это не весело и не я этого хочу. Но это нужно моей стране».

Ранее экс-президент намекал, что попробует превратить 4 года руководства США в восемь или попробует «со всеми увидеться» через четыре года, но столь прямого заявления не делал. (Мainstyles.ru)