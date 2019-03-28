Почему магазины сгоревшего торгового центра не были застрахованы от пожара?

Пожар, случившийся в торговом центре «Диглас», нанес ущерб множеству предпринимателей, арендовавших здесь торговые площадки. Происшествие проливает свет на неразрешенные проблемы в налоговой, страховой и прочих сферах.

Примечательно, что владельцы только семи магазинов, понесшие ущерб в результате пожара, обратились в ОАО Azsigorta за страховыми выплатами. Сообщается, что пока аварийные комиссары страховой компании не могут провести расследование по страховым случаям, поскольку вход в торговый центр в настоящее время ограничен. Остальным погорельцам остается надеяться на милость государства. Экспертное сообщество делает выводы — что не так в страховой системе страны?

«В Азербайджане нет нормальной системы страхования, не сформирована культура страхования имущества от пожаров и прочих инцидентов. Что в такой ситуации делать людям, потерпевшим огромные убытки?», — вопрошает эксперт-экономист Натиг Джафарли.

В цивильных странах при возникновении таких форс-мажорных ситуаций граждане не смотрят с надеждой на правительство, ожидая финансовой помощи, потому что реально действует система страхования. Государство же обеспечивает безопасность, медицинскую помощь, следит за исправностью коммуникаций и пр. Ущерб, нанесенный владельцам имущества, компенсируют страховые компании. По свидетельству экономиста, в Азербайджане нет культуры страхования, поскольку отсутствует система, призванная содействовать формированию цивильных налоговых и страховых отношений. Все это следствие отсутствия прозрачных и эффективных институтов управления.

«Для страхования товаров в магазинах сгоревшего торгового центра их следовало официально оформить, а для этого требуется прозрачная таможенная система при ввозе товаров в страну, — отметил экономист. — С арендаторами торговых площадей владельцы должны заключать официальные контракты, по которым одна из сторон выплачивает 14-процентный налог в государственный бюджет. Форс-мажорные обстоятельства должны оговариваться в таких контрактах. Но поскольку владельцами местных торговых центров являются, как правило, влиятельные чиновники, этот момент не отслеживают». Со слов Джафарли, такая ситуация мешает формированию цивильной практики договоров.

Похожего мнения придерживается экономист, Председатель движения «Демократия и благоденствие Азербайджана» Губад Ибадоглу. С его слов, пожар в торговом центре проливает свет на множество нерешенных проблем. Так, несмотря на то, что с 1 января в стране применяется обновленное налоговое законодательство, бухгалтерский учет и отчетность ведутся по-старому. Прибыльные объекты в стране принадлежат действующим или бывшим крупным чиновникам, для которых закон не писан. Противопожарная операция показывает, что соответствующие органы не подготовлены для тушения пожаров такого масштаба.

Напомним, 26 марта в торговом центре «Диглас», расположенном на территории так называемого «8-го километра», по проспекту Гара Гараева в Низаминском районе Баку, произошел пожар. Торговый центр пришел в полную негодность. По неофициальным данным, предпринимателям причинен многомиллионный ущерб. По предварительным данным, в торговом центре работало около 500 магазинов, а сумма общего ущерба составила около 30 миллионов манатов (17,7 миллиона долларов), отмечает Haqqin.az.