Торговый дом Пакистана будет открыт в Азербайджане в ближайшие полгода.

Об этом заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе.

По его словам, в настоящее время ведутся работы в этом направлении.

Дипломат отметил, что товарооборот между Азербайджаном и Пакистаном невелик, и они надеются, что с открытием Торгового дома произойдет значительный его прирост.

«Нас не устраивает объем товарооборота между двумя странами, мы надеемся, что с открытием Торгового дома объем двусторонней торговли вырастет примерно втрое. Посольство организует встречи для увеличения товарооборота. На прошлой неделе состоялась поездка делегации Пакистанской ассоциации экспортеров риса в Азербайджан. Представители 18-19 крупных компаний посетили Азербайджан и провели здесь встречи», — сказал посол.