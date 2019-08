Победила молодость или как в Баку впервые прошел чемпионат Red Bull Dance Your Style

В парке Центра Гейдара Алиева впервые в Баку состоялся национальный чемпионат Red Bull Dance Your Style.

Как сообщает #, на площадке под открытым небом своим мастерством блеснули лучшие представители различных стилей уличных танцев нашей столицы. В национальном этапе приняли участие 16 танцоров. Среди них — BBOY KAMRAN CFC, CRAZYBEAT, ZICOFIRESTAR, MUFAYAT, BBOY KHAN, GAIJIN, MOLNIA, SHIFU, NEMO, ZIED, LEE, QUATTRO J, BBOY BUTTON, MISTERIO, BBOY QUESTION CFC и RAYMAN.

Главной особенностью конкурса Red Bull Dance Your Style является отсутствие членов жюри.

Выбор участников, прошедших из отборочного тура в полуфинал, финал, а также выбор победителя лег полностью на плечи многочисленных зрителей, собравшихся воочию понаблюдать за зрелищным состязанием.

Участники конкурса в возрасте от 17 до 30 с лишним лет выходили парами, и каждый из них занимал свое место в синем или красном углу танцевального ринга. После каждого выступления зрители, которым были розданы двухсторонние карточки (одна ее сторона синего, а другая – красного цвета), поднимали стороной с цветом того участника, который, по их мнению одержал победу в этом танцевальном баттле.

Еще одной интересной особенностью конкурса стал тот факт, что ни один участник не знал под какой трек ему предстоит выступать, что, в свою очередь, стало наглядным доказательством таланта танцоров в импровизации.

Всю ответственность за выбор саундтреков к выступлениям участников взял на себя Dj Tim, и в этом деле он проявил бурную фантазию.

В этот вечер здесь прозвучали треки в стилях хип-хоп, фанк, r’n’b, бритпоп, рок и даже латиноамериканские композиции, что, без сомнения, усложнило и без того непростую задачу участников расположить к себе зал.

Кто-то из участников показывал домашние заготовки, не реагируя на жанр звучащих мелодий, а кто-то проявил изрядную долю таланта, подстраиваясь под ритм и стиль композиций и даже копируя движения исполнителей треков.

После некоторых баттлов зрители молниеносно принимали решение, но в некоторых случаях мнение зала по поддержке того или иного участника разделялось. В таких случаях заводные ведущие вечера Мурад Ариф и MC Sunny-T проводили time break, давая участникам возможность проявить себя в рамках дополнительной минуты, а зрителям определиться.

После первого отборочного тура от участников осталась ровно половина – CRAZYBEAT, ZICO FIRESTAR, BBOY KHAN, MOLNIA, Nemo, QUATTRO J, BBOY BUTTON и RAYMAN, удививший всех в своем первом выступлении костюмом с использованием национальных элементов. Спустя еще круг баттлов, количество полуфиналистов состязания Red Bull Dance Your Style сократилось до четырех человек – ZICO FIRESTAR, BBOY KHAN, QUATTRO J и RAYMAN.

Спустя два баттла, зрители выбрали двух участников, которые успели им полюбиться больше всего. Ими стали BBOY KHAN и RAYMAN.

Но прежде чем два финалиста успели схлестнуться в финальной битве, перед собравшимися выступил специальный гость Red Bull Dance Your Style, певец Рауф.

Опытный и профессиональный BBOY KHAN и молодой и энергичный RAYMAN показали в финале все, на что были способны, очаровав публику своей неповторимостью и профессионализмом.

Путем сложнейшей борьбы победу одержала молодость и напор в лице RAYMANа, которому, в день состязания исполнилось 23 года – двойной повод для празднования!

В придачу к кубку и титулу национального чемпиона по Red Bull Dance Your Style, он также получил возможность представить Азербайджан на мировом финале, который состоится в Париже 12 октября.