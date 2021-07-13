В Баку в очередной раз прошел турнир по картингу Red Bull Bərk Sürən. Соревнования состоялись в Baku City Karting, собщает #.

Турнир вызвал большой интерес среди участников и любитей гонок — из 256 участников, место в финале заслужили 8 человек, которые успешно поборолись за победу и ценные призы.

Как и в любом соревновании, самым ярким аспектом турнира Red Bull Bərk Sürən. Пилот, достигший высшей ступени пьедестала — Мяхсун Бабаев, получил возможность поехать на мероприятие Red Bull Drift Shi fters, которое состоится в Стамбуле.

Обладатель второго места — Ришад Керимов, получил ваучер на автосервис от компании Azart Tuning в размере 1000 манат, а бронзовый призер — Ариф Ибрагимов, получил годовую медицинскую страховку.

«Гонка прошла отлично: участники, зрители. Атмосфера также была великолепной. Признаюсь, что выйти в финал было непросто. Волнение было на высшем уровне, но как только я начал гонку, мне удалось преодолеть волнение, и все закончилось хорошо. Все восемь финалистов с трудом вышли в финал и заслужвали место на пьедестале почета», — поделился своим мнением Махсун Бабаев.

Red Bull Bərk Sürən отличается драйвом и уникальностью. В этом году в участии зарегестрировались свыше 500 человек, из которых 256 приняли участие в чемпионате. Турнир проходил два дня — отборочный тур и финальный день.