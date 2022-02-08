В курортном комплексе Шахдаг состоялось крупнейшее соревнование года по зимнему виду спорта Red Bull Qaçaqaç, сообщает #.

Состязание собрало около 100 поклонников горнолыжных видов спорта и множество гостей, приехавших поддержать участников.

На соревнованиях всех участников ждала напряженная борьба. Смельчакам предстояло сразиться в беге на дистанцию 100 метров, а потом с высоты 2351 км проехать 7 км вниз и встретиться со своими друзьями на финише в Zirvə. Несмотря на холодные и тяжелые погодные условия каждый из участников смог доехать до долгожданного финиша!

Но, конечно же, были те кто удивили всех своими навыками и мастерством. Организаторы искали не одного, а целых пять победителей. Хоть каждый из участников получил море эмоций от мероприятия, четверо из них удостоились звания победителя. Самой быстрой сноубордисткой и лыжницей стали, соответственно – Гюнай Джаваншир и Динара Ахмедова, в той же категории победителями среди мужчин стали Роман Кундрат и Джейхун Баламедов.

Каждый из победителей получил денежный приз в размере 500 АЗН от Red Bull, подарочный выучер на 100 АЗН от Go Sport, портатиную музыкальную колонку от Baku Snow Sports Club и ваучер от Горнолыжного комплекса Шахдаг.

Для тех кто пропустил мероприятие Red Bull Qaçaqaç или не насладился вдоволь атмосферой, есть отличная новость: состязание Red Bull Qaçaqaç станет ежегодным и вернется уже в следующем сезоне.