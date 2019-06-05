Плач Ярославны или страсти по 700-бальникам

Для начала, официально представляем вам таблицу 700-бальников за все годы проведения массовых тестовых экзаменов.

Год проведения экзамена 1992-2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ИТОГО Количество абитуриентов, набравших 700 баллов 0 3 6 2 7 4 5 6 9 15 10 15 29 111

Тестовые экзамены начали проводиться с 1992 года, а первые 700-бальники, как видно из таблицы, появились в 2007 году. Надо отметить, что этому предшествовал Президентский указ от 2001 года, согласно которому были определены президентские стипендии тем, кто набрал самые высокие баллы в своей группе специальностей. У абитуриентов появилась мотивация не только набрать баллы, необходимые для поступления на тот или иной факультет, а стать первыми в своей группе, чтобы получить стипендию. Отсюда и первые результаты в 2007 году. Кстати, надо отметить, что с педагогический точки зрения, абитуриентов, набравших 650 и более баллов, невозможно отличать друг от друга. Они все очень знающие и мотивированные личности. Но специфика конкурса и ограниченное количество мест на разных специальностях, на которые претендуют абитуриенты, диктуют условия, при которых необходим конкретный параметр, т.е. балл, который без участия пресловутого человеческого фактора (говорим человеческий фактор, понимаем тапш и деньги), мог бы выстроить их по рангу. Вот для этого и нужны баллы.

Второе. В некоторых публикациях сравнение бывшей работы ГЭЦ с работой швейцарских часов, конечно, льстит нашему самолюбию, но, к сожалению, они даны в таком контексте, будто авторы 27 лет назад эти швейцарские часы нам подарили, мы ими успешно пользовались, а сейчас мы решили их демонтировать. Не надо путать «божий дар с яичницей»!

По поводу этого следует отметить, что структура ГЭЦ, как открытая социо-техническая система, формировалась в течение последних 25 лет. Она включает в себя специально сконфигурированное аппаратно-технологическое производство, которое позволяет управлять массовыми процессами и базами данных на более чем 2 млн. человек. И это плод напряженного труда коллектива IT специалистов.

Структура ГЭЦ включает в себя и систему подготовки и переподготовки менеджеров, участвующих на экзаменах контролеров и руководителей экзаменов, маркеров, сертификацию этих специалистов. И она работает как часы!

Структура ГЭЦ включает в себя научно-методические подразделения, занимающиеся анализом и формированием содержания всех типов экзаменов, которые мы проводим. В этой работе участвуют более 5 тысяч экспертов – ученых, педагогов. Существуют десятки экспертных советов, которые уже сейчас обсуждают содержание экзаменов на 2020-25 гг., и они тоже работают как часы!

Структура ГЭЦ включает в себя подразделения, занимающиеся материальным обеспечением экзаменов и логистикой процесса;

структура ГЭЦ включает в себя юридическую и психологическую службы, которые сопровождают все процессы;

структура ГЭЦ включает в себя оказание электронных услуг и информационное сопровождение всех массовых мероприятий, и все это работает как часы.

И наконец! Структура ГЭЦ включает в себя аналитическое подразделение, которое каждый год предлагает на суд общественности результаты статистических исследований на базе данных по всем экзаменам предыдущего года. Публикуется 12-й номер журнала «Абитуриент», данные в разрезе регионов в виде брошюр раздаются по регионам, данные в разрезе школ выставляются на сайте «Mənim məktəbim», все статистические данные выставляются на сайте ГЭЦ в разделе «Tədqiqat». Кстати, журнал N 12 за 2018/2019 учебный год уже увидел свет, можете с ним ознакомиться.

Вопрос ко всем, кто дает советы, как улучшить систему образования и систему оценивания в стране: а какие параметры вы хотите улучшить?

В журнале «Абитуриент» N 12 за 2018/19 год (состоящем из 6 параграфов и 517 страниц) только в первой части первого параграфа, озаглавленного как «Прием в высшие учебные заведения на основе государственного заказа», представлены как результат статистического анализа 24 графика и 71 таблица с данными. Что, на ваш взгляд, мы ухудшили? Или улучшили? То, что задачи, стоящие перед системой образования, всегда являются многопараметрическими, что цель личностного развития учащихся, которая сейчас ставится, как основная цель школьного образования, далеко расходится с целями тех людей, которые любят пиариться на основе чужого труда? Это ясно.

Но обидно другое: критикуя власть, хотя бы ознакомьтесь с государственным заказом на 2019/2020-й год, утвержденным Кабинетом Министров. Количество мест госзаказа с 12 тысяч в прошлом году возросло до 20 тысяч. Значит в этом году число абитуриентов, имеющих возможность получить образование за счет государства, по сравнению с прошлым годом увеличится на 8 тысяч. Не сочтите за труд, господа, ознакомьтесь и с правилами приема за этот год. Условия допуска к конкурсу на места по госзаказу по сравнению с прошлым годом либерализованы. Они не отличаются от общих условий допуска к конкурсу, а по сравнению с тем же прошлым годом снижены от 50 до 100 баллов (см. таблицу N 2). Так кто заботится о судьбах молодежи? Какие тайные цели имел ГЭЦ, изменяя модель экзаменов? Вопрос, конечно, риторический.

Но мы не унываем. 22-27 сентября в Баку во второй раз (в первый раз это было в 2007 году) будет проводиться конференция Международной Ассоциации Оценивания в Образовании (IAEA — International Association for Educational Assessment) на тему «Оценка и принятие решений: индивидуальные и институциональные решения» . Зарегистрировано более 169 научных докладов из 45 стран. Из Азербайджана зарегистрировано 14 человек. Для сравнения: из Великобритании и США – 17 и 11 человек соответственно. Сравните количество участников. Где же наши специалисты, озабоченные качеством образования в стране?

Регистрация для участия в конференции продолжается. Очень просим всех желающих обсудить качество нашей работы, а самое главное, имеющих свои готовые рецепты для развития системы образования, найти время и участвовать на международной научно-практической конференции. Заодно и обсудим работу швейцарских часов (из Швейцарии зарегистрировано 2 участника).

Мялейкя Аббасзаде

Председатель Совета Директоров ГЭЦ