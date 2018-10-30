Первая любовь или как не влипнуть с кредитом

На днях в социальных медиа распространилась новая реклама — верх креативности — в которой говорится: “Пусть твой первый кредит будет незабываем, как твоя первая любовь”.

Правда, учитывая, что в целом, первая любовь часто бывает неудачной, доставляет много страданий и ни к чему в итоге не приводит, сразу можно отказаться от этого сомнительного предложения. Особенно, после того, как выясняются условия данной [медвежьей] услуги. Так, кредит выдается в размере до 15 тысяч манат, под 20% годовых, на 36 месяцев. На первый взгляд, ничего страшного. Но, стоит только посчитать: 15000 манат, 20% от которых +3000 манат, то есть, 18000 манатов, которые нужно вернуть за 36 месяцев. Разделив 18000 манатов на 36 месяцев, мы получаем сумму, равную 500 манатам в месяц.

По мнению креативного рекламосоздателя данного банка, первая любовь не может начаться ранее 20 лет, продлится она 3 года (прямо как у Бегбедера), да еще и сдерет с юного создания приличную сумму.

После этой рекламы, создается впечатление, что в этом возрасте в нашей стране можно устроиться на работу с зарплатой, равной полутора тысячам манат, если можно выплачивать по 500 манат в месяц. Но и здесь не все так просто. В капкан своими же ногами идти придется.

Заемщик должен работать в государственном или частном секторе не менее 4 месяцев, выплатить 1% от суммы займа комиссионные, принести документы — удостоверение личности, электронную справку, рабочее удостоверение, выписку с зарплатного счета, идентификационный номер налогоплательщика…

А если требуемая сумма превышает 3 тысячи манат, так еще и поручителя тащи.

А, и еще, заемщик, не должен быть старше 65 лет (как говорится, любви все возрасты покорны).

Кредиты и вправду ноша тяжелая. По возможности их желательно избегать и, судя по тому, как часто стали звонить из разных банков, предлагая взять у них кредиты, поумневших (или скорее, тех, кто успел обжечься) граждан становится все больше.

Эксперт банковского сектора, юрист Акрам Гасанов в интервью Зеркало связал данное явление с высокими процентами, под которые банки выдают кредиты. “В странах Европы, Америке, Японии — в развитых странах, процентные ставки в банках низкие. В основном, это связано с тем, что риски на их финансовых рынках маленькие. Также, в таких странах экономика абсолютно прозрачная, а судебная система независима. В таком случае, банк, когда выдает кредит конкретному лицу, с легкостью может получить доступ к полной информации о нем. Я имею в виду, что в развитых странах нет такого понятия, как теневая экономика, серая бухгалтерия. То есть, гражданин зарабатывает столько, сколько указано в его контракте. У нас ситуация другая. Существуют определенные проблемы с законодательством, в большинстве случаев суды не независимы, уровень знаний некоторых судей слишком низкий. К сожалению, у нас деятельность даже Центрального банка не прозрачна. Все это в итоге приводит к тому, что риски на финансовом рынке высокие и, естественно, в таких условиях банки вынуждены устанавливать высокую процентную ставку на выдаваемый кредит”, — сказал эксперт.

30 октября глава правления Центрального Банка Азербайджана Эльман Рустамов на пресс-конференции заявил, что Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку (ставку рефинансирования) с 10% до 9,75%, но это не отразится на кредитных процентах. То есть, в ближайшее время ожидать снижения процентных ставок не стоит.

Но, учитывая, что в странах с развитой экономикой процентные ставки на самом деле в несколько раз ниже (средневзвешенная процентная ставка по потребкредитам сроком до 1 года составляет в Евросоюзе 7,8% годовых, ставка по потребительским кредитам сроком от 1 года до 5 лет в ЕС составляет 6,78% годовых.), чем в Азербайджане, можно ли предположить, что это нарушает права потребителей?

Акрам Гасанов говорит, что в Европе в отличе от Азербайджана существуют институты, защищающие права потребителей. “В ведущих странах существует законодательство защиты прав потребителей в области кредитов. В подобных законах четко указывается все, вплоть до мелочей. Даже то, каким шрифтом должен быть напечатан договор. У нас подобного нет. Именно поэтому банки и указывают в договорах те пункты, которые хотят. В итоге, граждане берущие кредит, сталкиваются с рядом проблем”, — отметил А.Гасанов.

И ведь эксперт прав.

К нам обратилась гражданка, которая взяла сразу два кредита в Unibank — потребительский и кредитную карту Albali.

“Каждый месяц, начиная с мая, я без опозданий оплачивала оба кредита. Когда пришло время платить в октябре, я внесла оплату посредством аппарата E-manat. Через 3 дня мне позвонили из банка: девушка мило спросила, почему я запаздываю с оплатой. Когда я отметила, что все оплачено вовремя, сотрудница банка заявила, что в системе видна оплата только за карту Albali, а вот за наличный кредит оплаты не поступало. Я назвала место, час оплаты, назвала и код оплаты. Девушка удивленно подтвердила перевод и попросила подойти с чеком в филиал банка. Наутро я направилась в банк, где и представила чек. Мне сказали, что деньги сели на счет, в системе произошел сбой. Но пообещали,что проблема будет решена. На следующий день мне звонит уже другая сотрудница банка и совсем не милым голосом требует объяснить, почему кредит не оплачен. Я объясняю повторно и прошу больше меня не беспокоить. Через некоторое время, я решила позвонить сама в банк и потребовать объяснений: по какой причине меня беспокоят. Оператор ответила, что в системе сбой, и они попытаются решить данную проблему. На вопрос, почему беспокоят меня, а не своих специалистов, оператор ответить не смогла. Дело в том, что за два месяца до начала этих злоключений, мою карту Albali заблокировали. Я несколько раз за это время обращалась в банк, мне обещали решить вопрос и связаться, но никто так и не позвонил. Это значит, что проблема клиента их вообще не интересует”, — сказала читательница У.Г.

Акрам Гасанов говорит, что в системах банков на самом деле появились проблемы. Это, по словам эксперта, началось еще в 2015 году. “Обратите внимание, что до 2015 года подобных проблем в банках не наблюдалось. Почему? Потому. что денег было много, они активно работали, они инвестировали во внутренние информационные технологии. После того, как начался кризис, деньги в эту сферу перестали вкладывать. Системы устарели, появляются проблемы, и граждане сталкиваются с подобными трудностями. Наряду с гражданами, страдают и сами банки: время, потраченное на каждого клиента, ошибочно указанного в системе, как опоздавшего плательщика, затраты на звонки и так далее. Все это в целом проблема контроля над деятельностью банков. Сегодня банки контролирует Палата по надзору за финансовыми рынками. В обязанности Палаты также входит и контроль за системами информационных технологий банков, чтобы они соответствовали текущим требованиям. Но, к сожалению, и здесь остаются определенные недоработки”, — подытожил эксперт Акрам Гасанов.

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