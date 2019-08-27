Пауло Коэльо извинился перед французами за поведение бразильского лидера

Бразильский писатель Пауло Коэльо извинился за поведение президента страны Жаира Болсонару, допустившего резкие выражения в адрес своего французского коллеги Эммануэля Макрона и его супруги Брижит.

На прошлой неделе Болсонару вступил в заочную полемику с Макроном, обвинив его в «колониальной ментальности» и преследовании личных политических целей в связи с предложением обсудить ситуацию с пожарами в Амазонии на саммите G7. Болсонару также раскритиковал озвученный президентом Франции проект помощи, который был согласован на встрече «семерки». В соцсети бразильский лидер оставил неуважительный комментарий, касающийся Брижит Макрон, пишет ria.ru.

«Это немного грустное видео снято, чтобы попросить прощения у моих французских друзей за возникший кризис, за, я бы сказал, истерику Болсонару по отношению к Франции, президенту Франции и его супруге… Простите меня, простите меня тысячу раз», — заявил Коэльо в размещенном в Twitter видеообращении. По его словам, над Бразилией сейчас «сгустился мрак, который пройдет, как проходит ночь». Au peuple français pic.twitter.com/MWGG1koMbx — Paulo Coelho (@paulocoelho) 26 августа 2019 г.