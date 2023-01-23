19 февраля во Дворце Гейдара Алиева премьера спектакля «Вероника решает умереть» -по одноименному мировому бестселлеру Паоло Коэльо, сообщает #.

Музыку к постановке написал Борис Гребенщиков. Проект представлен Камерным Драматическим театром — «Театральной мастерской Наталии Башевой».

Спектакль идет 2 часа 30 минут с антрактом.

«О чём же спектакль? Просто о жизни, о смерти, о любви. Да еще о безумии — о «Горечи», которой поражены мы все, и о том безумии, избавляться от которого нельзя ни в коем случае…», — говорят организаторы.

«Вероника решает умереть» — прекрасная и ободряющая, придающая силу постановка, блестяще проработанная и полная иронических метафор. Это реалистическая история о жажде жизни перед лицом смерти, призывающая воспринимать каждый день как чудо.

Билеты можно приобрести в диапазоне 10-100 манатов.