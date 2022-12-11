Защитник сборной Англии по футболу Гарри Магуайр раскритиковал судейство матча четвертьфинала чемпионата мира в Катаре, в котором его команда уступила французам.

«Арбитр работал плохо на протяжении всей игры. Футболистов постоянно критикуют, и было бы интересно посмотреть, как арбитр выйдет и скажет, хорошо он отсудил или нет. В первом тайме он принял несколько решений в пользу французов, причем не заметил пяти или шести их нарушений. К примеру, сфолили на Кейне.

Во втором тайме он тоже не сразу назначил пенальти, а ведь фол был откровенный. Это был важный матч, и каждое решение могло стать ключевым», — передает слова Магуайра beIN Sports.

Сборная Англии уступила действующим чемпионам мира со счетом 1:2. В прошедшем матче в ворота французов были назначены два пенальти. Гарри Кейн реализовал первый, а в случае со вторым 11-метровым в концовке встречи пробил выше ворот и не позволил своей команде отыграться.