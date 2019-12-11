Ответить за базар: нелегальная уличная торговля набирает обороты

К уличной торговле одни жители столицы относятся с пониманием, мол, каждый зарабатывает, как может, другие – с раздражением. При этом, последние недовольны не самой торговлей, а ее стихийным, хаотичным характером. В некоторых частях города тротуары заставлены всякой всячиной — от фруктов до тапочек, так что пешеходам остается лишь узкая полоса для прохода.

Секретарь международной организации StreetNet International, занимающейся вопросами уличной торговли, вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов заявил #, что неоднократно наблюдал такую ситуацию вблизи молла «Метропарк». Не лучше дела обстоят и возле базара на 8 километре, в районе универмага «Москва» и в некоторых других частях Баку. «Возле таких объектов, как моллы, вообще нельзя допускать уличную торговлю. Там всегда много людей, это создает неудобства для передвижения. А если, не дай Бог, в молле будет ЧП, возникнут проблемы с эвакуацией людей. Я уже не говорю о санитарной стороне вопроса. По вечерам там грязно, торговцы ничего не убирают, просто накрывают столы пленкой, а утром их открывают. А сбоку от Метропарка каждое утро режут скот, хотя и с этим явлением у нас обещали бороться. В общем, полный беспредел»,– говорит он.

По словам Дж.Исмаилова, с незаконной уличной торговлей необходимо бороться. Многие уже не помнят, что в 90-ые годы творилось на площади 28 Мая, но там с ней оперативно покончили, приведя данное место в цивилизованный вид. Навели порядок и в подземных переходах. Ничто не мешает сделать то же самое и в других местах. «Подобная торговля не может остаться не замеченной для участковых, и если ее не запретили, значит, это дело кто-то крышует. Кстати, я позвонил на днях в Наримановское отделение полиции по поводу ситуации рядом с Метропарком, и мне сказали, что во всем разберутся, но ведь они и без моего звонка прекрасно знают о происходящем»,–говорит эксперт.

Надо, по его мнению, наказывать за такую торговлю сначала символическим штрафом, и объяснять, что продавать товар необходимо в положенных местах. Если же повторно человек попадется на уличной торговле, сумма штрафа должна быть увеличена. В городе есть немало рынков, где, по словам Дж.Исмаилова, могут торговать те, кто торгуют сейчас на улице.

Но тут хотелось бы отметить, что дело не только в том, что на базаре придется больше платить за место, но и в том, что там много продавцов, предлагающих такой же товар по таким же или чуть отличающимся ценам. А покупателей не так уж много, особенно в будни. У уличных торговцев больше шансов быть замеченными, если они дислоцируются в людных местах. Тем же, кто приезжают с товаром из районов, нужно продать его как можно быстрее, ведь впереди еще неблизкий путь домой. Они не могут позволить себе проводить весь день за прилавком, потому предпочитают торговать с машины. По словам Дж.Исмаилова, в борьбе с уличной торговлей нельзя допускать перегибов и нужно в определенных случаях ее разрешать. Например, тот, у кого на продажу только кулек лимонов, всего-то может заработать в день несколько манатов, так что на базаре он в таком случае останется ни с чем. Тут можно сделать поблажку. «Поблажки должны быть и для пенсионеров. Если бабушка продает цветы из своего сада, стремясь хотя бы немного заработать, не нужно ее выгонять или штрафовать. Это тот случай, когда следует проявить человечность. Те, кто продают фрукты, овощи во дворах также, на мой взгляд, не должны караться законом. Речь идет о мобильной торговле, то есть человек продает товар то в одном дворе, то в другом, часто привозя его на своей машине. Это удобно для жителей домов, которым не приходится идти на базар или в магазин, чтобы купить пару пучков зелени или кило яблок. Но при этом нельзя разрешать торговать молочной продукцией, мясом, рыбой, в общем, скоропортящимся товаром, которому нужны соответствующие условия хранения»,–считает Дж.Исмаилов.

Многие поддерживают уличную торговлю не только потому, что им удобно купить что-то по дороге, но и потому что там дешевле, чем в магазинах. Удобство для одних и заработок для других – это хорошо, но нужно приучать народ к порядку. Труд должен быть облечен в цивилизованную форму. «Мы говорим о том, как красиво, скажем, в Швейцарии, чисто и аккуратно, а у нас все иначе. Но что нам мешает добиться того же? Можно было бы поставить торговые лавки недалеко от каждого метро. Как вариант, существующие по праздникам палаточные ярмарки можно сделать постоянными. Палатки должны быть красочными, а не серыми и унылыми. Они могут придать колорит привычному пейзажу»,– говорит эксперт. При этом торговля там должна проходить так, чтобы торговцы могли принести определенное количество товара, продать его и уйти, освободив место для другого продавца. Не должно быть, чтобы одни и те же продавцы сидели там целыми днями, но чтобы этого не происходило, должен быть контроль, какая-то очередность, отмечает Дж.Исмаилов. По словам эксперта, тут есть над чем подумать районным исполнительным властям.

Все это можно сделать, однако самый эффективный способ борьбы с нелегальной уличной торговлей – это создание новых рабочих мест. Но никаких подвижек в этом направлении, увы, нет.