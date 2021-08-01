Женское предпринимательство сейчас в тренде во всем мире. Активно развивается оно и в нашей стране, хотя многие эксперты говорят о том, что в бизнесе не нужно делать акцент на гендере. С одной стороны, действительно для женщин и мужчин в Азербайджане существуют равные условия. С другой– стереотипы о том, что не женское это дело, все еще существуют. К тому же слабому полу приходится искать баланс между работой и семейными делами.

По некоторым подсчетам, вовлечение в предпринимательство женщин наравне с мужчинами способно дать глобальному ВВП прирост примерно на 10%, а мировой экономике — дополнительно до $5 трлн. Если раньше предпринимательство было в основном мужской работой, то сейчас в большинстве стран мира гендерный разрыв сокращается.

Согласно данным Центра анализа экономических реформ, каждый пятый индивидуальный предприниматель в Азербайджане — женщина. В 2020 году зарегистрировано 174 329 субъектов предпринимательства, из них 9 230 — коммерческие юридические лица, 165 099 — индивидуальные предприниматели. Женщины учредили 1 373 (14,8%) коммерческих юридических лица, а 33 742 (20,4%) зарегистрировались как индивидуальные предприниматели.

О том, как развивается женское предпринимательство в стране # рассказала председатель общественного объединения «Женщины-предприниматели Азербайджана» Земфира Агаева.

– Какие шаги предпринимает ваша организация для развития женского предпринимательства в стране?

– Общественное объединение женщин-предпринимателей Азербайджана начало свою деятельность в 1998 году, с 2001 года прошло государственную регистрацию в Министерстве юстиции.

Повышение роли женщин страны в развитии экономики и привлечение их к предпринимательству, их просвещение является нашей приоритетной деятельностью. С этой целью регулярно проводятся семинары, а также обучение наших женщин иностранным языкам, навыкам ИКТ, соответствующим экономической информации, полезному использованию ресурсов, знаний, навыков и т. д.

В настоящее время представительства нашего объединения действуют в 20 районах Азербайджана. Мы установили контакты и сотрудничаем с ассоциациями женщин-предпринимателей 16 развитых стран мира.

Стоит отметить, что в 2002 году в организации было 870 человек, в 2004 году –1500, в 2008 –2500 человек, в 2015 –5000 тысяч человек, а в настоящее время у нас более 7000 женщин-предпринимателей. 70% наших членов составляют молодые люди. Большинство нашей молодежи приходят на курсы профессиональной подготовки, связанные с предпринимательством.

Мы регулярно организуем курсы профессионального обучения, семинары, тренинги, выставки для стимулирования и развития деятельности предпринимателей и молодых женщин-предпринимателей, а также обеспечиваем их участие в международных выставках и форумах. Постоянно проводятся встречи молодых женщин-предпринимателей с наставниками, дискуссии, бизнес-форумы, выставки продукции, произведенной молодыми женщинами-предпринимателями, организуются поддерживающие мероприятия. В выставках принимают участие представители государственных структур и других исполнительных организаций, банковские и налоговые представители, наставники.

– Отражает ли на ваш взгляд приведенная выше статистика реальную ситуацию в сфере женского предпринимательства?

– Реальные исследования показывают, что большинство женщин, занимающихся бизнесом, находятся на заднем плане. Например, женщина работает (как действующее лицо), но все зарегистрировано на ее супруга. Или же женщина занимается предпринимательством, но как предприниматель не зарегистрирована. Подобная ситуация, безусловно, негативно влияет на статистику.

– В каких сферах обычно работают женщины-предприниматели, и с какими трудностями они сталкиваются?

– Женщины-предприниматели чаще всего работают в сфере образования и услуг. Если перечислить трудности, то самая главная проблема — это незнание женщинами своих прав, отсутствие экономических знаний. Знающая женщина решает проблемы, с которыми она сталкивается. Она чувствует себя более уверенно, у нее нет необходимости в поддержке.

Хотела бы затронуть еще такую важную проблему для нашей страны, как бытовое насилие. Одной из основных причин бытового насилия является опять-таки незнание женщиной своих прав, отсутствие образования, экономический кризис в семье и ранние браки. Для решения этой проблемы, которая актуальна в большинстве государств мира, важно предоставление женщинам образования, информирование об их правах и обязанностях, профессиональная ориентация. В этом случае женщина сможет встать на ноги и быть хозяйкой своей судьбы.