Частная военная компания (ЧВК) Вагнера принудительно набирает заключенных российских колоний для отправки на войну против Украины. Об этом сообщило в субботу, 17 сентября, онлайн-издание SOTA, указав, что в его распоряжении имеется переписка в чате между одним из заключенных ИК-4 в республике Марий Эл с его бывшей девушкой.

Судя по переписке от 14 сентября, скриншот которой издание опубликовало в своем Telegram-канале, вербовщики из ЧВК Вагнера отбирают заключенных, отбывающих наказание по таким статьям, как убийство, тяжкие телесные повреждения, грабеж и разбой. После этого их вызывают на вахту, «и всё: там грузят в воронок — и на аэродром». Завербованным заключенным, как отмечает издание, обещают деньги и амнистию через полгода пребывания на фронте.

Вывоз заключенных из колоний, по данным SOTA, оформляется как «этапирование для производства следственных действий» по линии Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ), сотрудники которых «сейчас работают на контролируемых Россией территориях Украины».