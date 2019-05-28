От автономии до независимости

28 мая в Азербайджане — День Республики. Государственный праздник отмечается в честь провозглашения Национальным советом Азербайджана в 1918 году независимости Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

Февральская революция 1917 года отменила ограничения на политическую деятельность, введенные царизмом.

В России, частью которой тогда был Азербайджан, стали возникать новые политические партии. Одной из них стала партия Тюркских федералистов, созданная в Гяндже в апреле 1917 года.

Именно эта партия и выдвинула идею восстановления азербайджанской государственности. Правда, тогда речь шла о создании автономного Азербайджана в составе России.

Вскоре произошло объединение партии Тюркских федералистов с партией Мусават. Председателем партии Тюркских федералистов Мусават был избран Мамед Эмин Расулзаде.

Таким образом, в политической истории Азербайджана возникла новая политическая организация, сыгравшая решающую роль в истории страны. Своей целью данная партия провозгласила создание Автономного Азербайджана в составе России.

Октябрьский переворот привел к захвату власти в России большевиками, но политические партии Южного Кавказа отказывались признать законность большевистского переворота.

А в ноябре 1917 года партия Тюркских федералистов Мусават, партия Дашнакцутюн, и закавказская организация меньшевиков, которая в основном состояла из представителей грузинской национальности, создали в Тифлисе Закавказский комиссариат, который провозгласил себя независимой властью на Южном Кавказе.

Закавказский комиссариат также распространил свою власть и на захваченную российской армией в ходе I мировой войны часть Турецкой Анатолии.

Мусаватисты, грузинские меньшевики и армянские дашнаки были против отторжения Южного Кавказа от России, считая, что большевистский переворот носит временный характер и поэтому приняли участие на выборах в Учредительное собрание, которое решили провести большевики для придания легитимности своей власти. По сути, это собрание должно было определить будущее государственное устройство России.

5 января 1918 года состоялось первое и единственное заседание этого собрания.

Делегаты собрания отказались признать законность большевистской власти.

В тот же день Учредительное собрание было распущено.

В феврале 1918 года собравшиеся в Тифлисе делегаты от Южного Кавказа создали законодательное собрание края под названием Закавказский Сейм.

После Октябрьского переворота начался распад русской армии на Кавказе: солдаты в массовом порядке убегали с линии фронта.

Воспользовавшись ситуацией, армянские дашнаки захватили власть на оккупированных российской армией землях и начали массовое уничтожение мирного турецкого населения.

Турецкая армия перешла в наступление, чтобы избежать кровопролития Закавказский Сейм согласился на ведение мирных переговоров.

Переговоры состоялись в городе Трабзон, и длились почти месяц с 12 марта по 13 апреля 1918 года, однако к заключению мирного договора не привели.

Одной из причин была неопределенность государственного устройства Южного Кавказа.

Закавказский сейм, а точнее его грузинская и дашнакская части, упорно отказывались от провозглашения независимости, все еще надеясь на смену власти в России.

Между войсками Южного Кавказа и армией Османской империей начались военные действия, которые привели к разгрому войск Южного Кавказа и Закавказский Сейм был вынужден просить о мире. Было провозглашено создание на Южном Кавказе Закавказской Федеративной Демократической Республики – которая состояла из Азербайджанской, Армянской и Грузинской демократических республик.

11 мая 1918 года в Батуми начались новые мирные переговоры между Закавказской Федерацией и Османской империей.

27 мая грузинская часть Сейма заявила о выходе из состава Закавказской Федерации и провозгласила создание Грузинской Демократической Республики.

А азербайджанская фракция Сейма объявила себя Национальным советом Азербайджана.

В этот же день в зале бывшего Дворца наместника на Кавказе в Тифлисе (сегодня — Тбилиси) состоялось подписание Декларации независимости. 28 мая 1918 года находящиеся в Тифлисе члены Национального Совета Азербайджана приняли Декларацию независимости Азербайджана.

Было провозглашено создание независимой Азербайджанской Демократической Республики – первого демократического государства на мусульманском Востоке.

Таким образом, завершился процесс восстановления азербайджанской государственности, который был начат в апреле 1917 года.

АДР прошла в своем развитии два этапа: до ноября 1918 года и после него, вплоть до своего падения в конце апреля 1920 года. И если на первом этапе она ориентировалась на османскую Турцию, то с ноября 1918 года, уже в новых геополитических реалиях, вызванных победой Антанты в мировой войне, встала на путь сближения и сотрудничества с западными странами, итогом чего стало признание АДР де-факто на Версальской мирной конференции в январе 1920 года.

Доктор философии по истории, ведущий научный сотрудник Института истории НАНА им. Бакиханова, доцент Рашад Рустамов