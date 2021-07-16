Может ли быть такое, что после Второй Карабахской войны Турция решила приняться за постепенное признание независимости Северного Кипра со стороны дружественных государств? Во всяком случае, известно, что парламентская делегация Азербайджана примет участие в чествовании 47-ой годовщины высадки турецких войск на Кипре с целью обеспечения безопасности турко-киприотов. Мероприятие состоится в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК), и это уже вызвало тревогу у греческой стороны.

«Это первый в истории визит делегации парламента из Азербайджана в ТРСК. 47-й год Кипрской миротворческой операции и 20 июля День мира и Свободы будут проведены в рамках церемоний вместе с нашим президентом, вы будете там. За это мы вам очень благодарны. Это очень важное послание миру. Это, пожалуй, величайшее проявление дружбы и братства между Турцией и Азербайджаном, и осознания решительного лозунга «Одна нация, два государства», — с такими словами обратился председатель комиссии по иностранным делам, депутат от Партии Справедливости и развития Акиф Чагатай Кылыч к председателю комитета по иностранным делам и межпарламентским отношениям парламента Азербайджана Самеду Сеидову, передает Turan.

Азербайджанская делегация находится в Турции. 15 июля в парламенте Турции состоялась трехсторонняя встреча с участием Комиссии по иностранным делам Великого Национального Собрания Турции, Комитета по иностранным делам и межпарламентским связям парламента Азербайджана и Комиссии по иностранным делам Республиканского Собрания Турецкой Республики Северного Кипра, а 16 июля азербайджанская делегация отправится на Северный Кипр.

Сеидов заявил, что мысли Азербайджана и Турции устремлены в одном направлении.

«Сегодня мы передаем миру послание единства Турции и Азербайджана. Как Турция и Азербайджан, мы должны объединить весь тюркский мир. Через некоторое время, после открытия коридора Зангезур, мы сядем в поезд и приедем в Турцию из Нахчывана. Это очень важный вопрос», — сказал он.

Далее он отметил, что «как 15 июля, так и трехсторонняя встреча парламентских комиссий по иностранным делам Азербайджана, Турции и ТРСК и наше пребывание в ТРСК с 19 по 21 июля продемонстрируют миру силу и единство тюркского мира».

И теперь в Греции опасаются начала процедуры признания ТРСК. Греческое издание Sigmalive расценило предстоящий визит азербайджанских парламентариев как попытку узаконивания ТРСК.

Ранее ТРСК посетили пакистанские дипломаты, аккредитованные в Анкаре. «… ситуация вызвала панику среди киприотов-греков и энтузиазм среди киприотов-турок», — пишет Sigmalive.

Греческий обозреватель, полковник в отставке Панайотис Настос, анализируя Шушинскую декларацию (подписана президентами Азербайджана и Турции в Шуше 15 июня 2021 года), заметил, что она имеет важные последствия для Греции. Он приходит к выводу, что в случае военного противостояния с Турцией, Греция должна также считать Азербайджан своим потенциальным противником, в первую очередь, ВВС и спецназ этой страны. «Даже в том случае, если мы уничтожим критически важными боеприпасами наших ВВС и ВМФ важнейшие воздушные объекты — аэропорты внутри Турции», — отмечает эксперт, — с территории Азербайджана может исходить военная опасность.

«Вышеупомянутые проблемы должны беспокоить персонал и политическое руководство, пока не стало слишком поздно», — заключает Настос.

Итак, что происходит? Турция взялась за процесс частичного признания Северного Кипра? Или, может, всё это Анкара использует лишь для достижения программы-минимум – то есть, реанимации переговоров по будущему Кипра, которые заморожены с 2014 года? В нынешнем мире каждый из вариантов возможен. Многие страны Европы признали независимость Косова – может быть так, что Эрдоган решил пойти поэтому же пути для Северного Кипра? На эти вопросы # отвечают иностранные эксперты.

Александер Рар, профессор Института Международной Политики WeltTrends (Потсдам, ФРГ):

— Я согласен с распространенным мнением, что Турция действительно хочет воссоздать некий новый турецкий мир. Типа, Османской империи. Но не саму империю, а союз государств, которые будут тянуться к сотрудничеству, культурным связям и совместной политике. Такие развития в Европе и Евразии реально происходят.

Но Турция пока, конечно, очень осторожничает и не пойдет на полный разрыв отношений с Европейским Союзом, который будет выступать против этого. И признание Северного Кипра как части Турции – это был бы удар по ЕС. Евросоюз, я думаю, будет очень критически к этому относиться, тем более, что это вызовет шквал критики со стороны Греции, которая станет просить ЕС быть жёстче с Анкарой. Турции это надо учитывать. Хотя сегодня зависимости Турции от ЕС в экономическом плане уже нет. Турция санкций не боится.

Энгин Озер, турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва»:

— Думаю, Азербайджан пока не будет признавать самостоятельный статус Северного Кипра. Когда была операция 1974 года, ВВС Турции использовали ливийское оружие, ливийские флаги и т.д. Тогда правительство Ливии во главе с полковником Каддафи было готово к признанию независимости Северного Кипра. Но этого не захотела тогда Турция, потому что на дипломатическом уровне для нее еще было неясно будущее ТРСК. Позже в 70-е годы то же хотел сделать Пакистан, но Турция не захотела, чтобы ТРСК стала частично признанным государством. И тогда этот процесс был приостановлен.

С тех пор идут переговоры с Южным Кипром, но никаких результатов нет. Турция не считает, что должно сохраниться единое государство.

Предположим, сейчас Азербайджан признает независимость ТРСК – что будет дальше? Тогда вновь встанет вопрос признания независимости Нагорного Карабаха, то есть, территориальной целостности Азербайджанской Республики. Этим может воспользоваться Россия.

И без того некоторые радикально настроенные члены российского экспертного сообщества призывают Москву признать независимость «Республики Арцах».

Что касается Пакистана, он тоже не может пойти на признание, потому что у него есть неразрешенный территориальный спор с Индией по поводу провинции Кашмир. Этот момент может использовать Греция против Пакистана. Поэтому официального признания ТРСК со стороны АР или Пакистана я не ожидаю.

Но можно создать сотрудничество в гуманитарной сфере. Азербайджанская сторона может создать экономические и культурные контакты с руководством Северного Кипра. Как Россия делает это сегодня с «ЛНР» и «ДНР». Никто этого запретить не может. Азербайджан в этом смысле даже несколько запоздал.

Азербайджанцы могут широко использовать туристические возможности ТРСК, как хорошей средиземноморской зоны отдыха. Все это можно делать без признания.

А почему сейчас начался этот процесс – думаю, это происходит по просьбе Турции, чтобы показать, что есть ряд стран, которые якобы готовы к признанию независимости Северного Кипра. И скорее всего, это нацелено на то, чтобы побудить Европу приступить к новому процессу переговоров с Турцией по поводу будущего северной части Кипра. Анкара будет использовать такой инструмент.