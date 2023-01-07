Новое ультраправое правительство Израиля объявило о введении санкций против Палестинской национальной автономии. Данный шаг является реакцией на «решение Палестинской автономии вести политическую и правовую войну против государства Израиль», — заявил Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вечером в пятницу, 6 января, в связи с принятием на прошлой неделе по инициативе палестинцев резолюции Генеральной ассамблеи ООН с призывом к Международному суду расследовать израильскую оккупацию палестинских территорий.

Санкции, одобренные на первом заседании кабинета безопасности Израиля, в числе прочего, предусматривают отказ от перечисления Палестинской автономии 37 млн евро и использование этих средств для выплаты компенсаций семьям жертв палестинских нападений.

Палестинская администрация, комментируя решение о санкциях, подчеркнула, что эти меры «не заставят наш народ отказаться от продолжения борьбы за политические, дипломатические и правовые меры, призванные обеспечить защиту нашему народу и положить конец безнаказанности Израиля». Правящее в секторе Газа радикальное движение ХАМАС осудило «штрафные меры», принятые Израилем, и призвало палестинские власти не поддаваться нажиму израильского правительства.

31 декабря Генеральная ассамблея ООН по инициативе палестинцев приняла резолюцию с призывом к Международному суду дать правовую оценку «продолжающемуся нарушению права палестинского народа на самоопределение» и, в частности, мерам Израиля, направленным «на изменение демографического состава, характера и статуса Иерусалима».

Документ также призывает Израиль прекратить строительство еврейских поселений на оккупированных территориях. Принятая Генассамблеей ООН резолюция, однако, не имеет юридически обязывающей силы. (DW)