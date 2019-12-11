Операция Турции в Сирии ведет к тюркизации региона, заявил Джаафари

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что операция Турции на севере Сирии ведет к тюркизации региона, Дамаск поднимал этот вопрос в ходе переговоров в Нур-Султане.
«Процесс тюркизации севера Сирии — мы говорили об этом в Астане, мы говорили о процессе тюркизации в Сирии, в северной части. Потому что они развешивают турецкие флаги, устанавливают свое расписание в школах, они также назначают турков на управляющие должности и изменяют процесс вразрез с международным правом», — заявил Джаафари.
Он отметил, что турецкие власти делают это прямо сейчас.