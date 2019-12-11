Операция Турции в Сирии ведет к тюркизации региона, заявил Джаафари

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что операция Турции на севере Сирии ведет к тюркизации региона, Дамаск поднимал этот вопрос в ходе переговоров в Нур-Султане.
«Процесс тюркизации севера Сирии — мы говорили об этом в Астане, мы говорили о процессе тюркизации в Сирии, в северной части. Потому что они развешивают турецкие флаги, устанавливают свое расписание в школах, они также назначают турков на управляющие должности и изменяют процесс вразрез с международным правом», — заявил Джаафари.
Он отметил, что турецкие власти делают это прямо сейчас.
| 2019-12-11T15:25:21+00:00 11 декабря 2019, 15:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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