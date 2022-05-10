Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские власти извлекли уроки из украинского конфликта в том, что касается обороны и армии. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Скажу откровенно, что тогда мы по-другому видели и свою армию, и прежде всего вооружение нашей армии», — сказал Лукашенко на совещании, касающегося государственного оборонного заказа страны на 2022 год.

Помимо этого он заявил, что военная операция России многому их научила.

По словам белорусского лидера, соответствующие вопросы он регулярно обсуждает с министром обороны Виктором Хрениным. Он также поручил ему вынести уроки из этого конфликта с точки зрения оснащения и дальнейшего развития войск Беларуси.

«Я от него требовал постоянно: «Смотри вокруг, наблюдай, делай выводы, уроки, уроки и еще раз уроки!» Как мне было доложено, уроки извлечены», — добавил Лукашенко.