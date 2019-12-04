Обнародован текст решения Конституционного суда о роспуске Милли Меджлиса

Обнародован текст решения Конституционного суда о роспуске Милли Меджлиса.

В решении говорится:

«Считать решение Милли Меджлиса Азербайджанской Республики «Об обращении к президенту Азербайджанской Республики в связи с назначением внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики» от 2 декабря 2019 года соответствующим части 1-й статьи 981 Конституции Азербайджанской Республики.

На основании решения Милли Меджлиса Азербайджанской Республики «Об обращении к президенту Азербайджанской Республики в связи с назначением внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики» от 2 декабря 2019 года считать роспуск Милли Меджлиса Азербайджанской Республики со стороны президента Азербайджанской Республики соответствующим статье 981-й Конституции Азербайджанской Республики.

Решение вступает в силу с момента объявления, не может быть ликвидировано, изменено.

| 2019-12-04T15:42:24+00:00 4 декабря 2019, 18:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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