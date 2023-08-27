Бывший депутат Милли Меджлиса: «Я верю, что Конституционный суд примет справедливое

решение»

Экс-депутат: «Верю, что будет принято справедливое решение и права граждан будут восстановлены»

После срока обращения в 2011 году сотни тысяч граждан были лишены права воспользоваться приватизационными чеками, которые были им безвозмездно переданы в 90-е годы прошлого века согласно указу общенационального лидера Гейдара Алиева. Хотя в законодательстве отражено, что приватизационные чеки регулируются законом «О ценных бумагах», а для ценных бумаг не предусмотрены сроки обращения. Таким образом права сотен тысяч граждан были нарушены.

Депутаты Милли Меджлиса, общественно-политические, деятели культуры, представители институтов гражданского общества, экономисты, правоведы, эксперты в области недвижимости обращаются к руководству страны и требуют вернуть в оборот приватизационные чеки или выплатить соответствующую компенсацию от нанесенного ущерба.

Следует отметить, что в законодательстве для каждого приватизационного пая определена минимальная сумма, эквивалентная 2000 долларам и защищенная от инфляции.

Граждане, ветераны войны и пенсионеры, чьи приватизационные чеки превратились в

бесполезные бумажки, обратились в Конституционный суд с просьбой о восстановлении

исторической справедливости. Авторы обращения считают, что решение Конституционного суда было бы наиболее правильным шагом после вмешательства чиновничьей олигархии в процесс и попыток изменить законы.

Депутаты Милли Меджлиса также выразили поддержку гражданам, обратившимся в

Конституционный суд, и выразили большие надежды на принятие справедливого решения.

Председатель Комитета по демократии и правам человека, доктор философии в области права, бывший депутат Чингиз Ганизаде в своем заявлении для AYNA заявил, что каждый должен использовать и получать выгоду от приватизационных чеков: «В указе, подписанном общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в 1996 году, и в законодательстве отражены преимущества приватизационных чеков. Там отмечается, что приватизационные чеки должны быть выданы каждому гражданину Азербайджана, достигшему к 1 января 1997 года 18-летнего возраста. Приватизационные чеки являются ценными государственными бумагами и для них не может быть установлен никакой срок обращения».

«Если это так, то это конституционное право некоторых граждан сохранить свои

приватизационные чеки. После решения в 2011 году о прекращении срока обращения

приватизационных чеков, принадлежащие сотням тысяч граждан ценные бумаги превратились в бесполезные бумажки. Это неприемлемо, и представители интеллигенции страны неоднократно обращались к соответствующим структурам. Граждане, у которых на руках остались приватизационные чеки, также обращались в официальные круги», — отметил экс-депутат.

Ганизаде надеется, что Конституционный суд примет справедливое решение: «Я приветствую обращения граждан. Потому что, хотя распределение приватизационных чеков было проведено справедливо, но в ходе их использования были выявлены многочисленные недостатки. К сожалению, некоторые дельцы воспользовались низким уровнем информированности и просвещения населения. В то же время в силу исторических обстоятельств в законах появились определенные пробелы. В связи с этим необходимо, чтобы Конституционный суд рассмотрел жалобу. Надеюсь, что Конституционный суд восстановит историческую справедливость и права сотен тысяч граждан Азербайджана будут восстановлены».

Юрист считает, что приватизационные чеки следует вернуть в оборот, а 65 процентов

приватизируемого имущества реализовать по этим чекам, или же выплатить владельцам

компенсацию в законном порядке. Во втором случае по закону должен быть рассчитан

защищенный от инфляции имущественный эквивалент в размере 2000 долларов на тот период. В этом случае сумма превышает 20 000 долларов, то есть стоимость унаследованной доли имущества.

Такого же мнения придерживается доктор экономических наук, профессор, бывший депутат Али Алирзаев. В беседе с AYNA он сказал, что возвращение в обращение приватизационных чеков приведет к повышению социально-экономической активности: «Когда общенациональный лидер Гейдар Алиев подписал известный указ, он в качестве главного критерия поставил социальное благополучие населения. В этом отношении в указе нашли отражение прогрессивные моменты. Приоритетными направлениями были вовлечение населения в качестве инвесторов в частный сектор, справедливое распределение государственного имущества, оставшегося с советских времен, между гражданами».

«Чтобы воспользоваться этими привилегиями, населению были розданы ценные бумаги – приватизационные паи, состоящие из четырех чеков. Хотя некоторые граждане впоследствии выставили эти чеки на продажу, остались и те, у которых они на руках до сих. Их число не маленькое. Полагаю, что судьба приватизационных чеков должна быть прояснена, даже если и прошло много лет», — подчеркнул ученый.

По мнению нашего собеседника, либо приватизационные чеки должны быть возвращены в обращение, либо должна быть выплачена соответствующая компенсация, а стоимость чеков должна быть рассчитана по закону. Потому что экономика государства регулируется принимаемыми им законами. Если рассчитывать в соответствии с законодательством, то эта сумма равна не менее 20 тысяч долларам.

Алирзаев возлагает большие надежды на Конституционный суд: «Я приветствую обращение в Конституционный суд граждан и ветеранов войны, у которых остались приватизационные чеки. Верю, что Конституционный суд положительно отреагирует на это обращение и историческая справедливость будет восстановлена».

ПРИМЕЧАНИЕ

Напомним, что приватизационные чеки были переданы всем гражданам страны, состоявшим на государственном учете в 1997 году. Эти чеки не только являются государственными ценными бумагами, но и имеют право собственности. Каждый чек имеет одинаковую стоимость. Согласно закону, не менее 65 процентов всего крупного и среднего государственного имущества, подлежащего приватизации, должны быть заменены приватизационными чеками, и процесс приватизации должен осуществляться таким образом.

Стоимость каждого чека составляет 1/32 миллионной. Доля имущественного эквивалента определяется в законе как защищенная от инфляции доля имущественного эквивалента. При этом право залога этих приватизационных акций в банках гарантируется законом. Это означает, что стоимость долей государственной собственности должна быть одинаковой для каждого из приватизационных чеков.

В ходе эмиссии приватизационных чеков правительство выделяет на это большую сумму средств, и в качестве ценных бумаг эти чеки оцениваются по отношению к долларам и другим валютам. Предполагалось, что стоимость приватизационного чека на одного акционера будет эквивалентна не менее 2000 долларов США с защитой от инфляции. Хотя в законе не указан срок для приватизационных чеков, приостановка их срока обращения расценивается как попытка некоторых чиновников закрыть данный вопрос.

Неосведомленность населения, а также то, что на передний план процесса выдвинулась часть бизнесменов и чиновников-олигархов, определили эту ситуацию. Хотя некоторые из граждан продали свои приватизационные чеки на «черном рынке», есть и те, кто сохранил их, ожидая дня, когда справедливость восторжествует.

Дополнительное примечание

Всем следует знать, что Приватизационные Чеки, являющиеся Государственными Ценными Бумагами, подтверждающие право собственности на Приватизационную Долю Имущества, данную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, были выданы ПО ЗАКОНУ!

Указ № 450, подписанный Гейдаром Алиевым для реализации ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИИ, был издан для осуществления выдачи и первичного размещения приватизационных чеков гражданам в качестве государственного обязательства, подтверждающего наследственные приватизационные доли каждого гражданина в соответствии с законом. Согласно пункту 5 Положения о приватизационных чеках, утвержденного этим Указом, который действует и по сей день, категорически запрещается отказываться от принятия приватизационных чеков в качестве

платежного средства в течение всего периода приватизации. Указ не дает права, но и не может отнять права, данного законом!

Приватизация, проведенная без выплаты компенсаций, обманным путем со стороны чиновников, путем изъятия из обращения приватизационных чеков на основании Указа, есть беззаконие, несправедливость по отношению к народу и саботаж против государства!

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Автор: Айдын Герай