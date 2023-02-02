В Турции Зюхту Арслан переизбран председателем Конституционного суда восемью голосами на Общем собрании Конституционного суда. Другие кандидаты, Ирфан Фидан, получил пять голосов, а Кадир Озкая, как сообщается, получил два голоса.

Генеральная ассамблея КС состоит из 15 членов. За кулисами Конституционного суда ранее произносились имена Ридвана Гюлеча и Басри Багчи как кандидатов в председатели. Было заявлено, что Зюхту Арслан, срок членства которого в КС истекает в 2024 году, не будет баллотироваться на пост председателя.

Член КС Ирфан Фидан также объявил о своей кандидатуре в последнюю минуту. За кулисами судебной власти утверждалось, что имя Ирфана Фидана было предложено непосредственно из аппарата президента Турции.

Срок полномочий Зюхту Арслана как члена Конституционного суда истекает 17 апреля 2024 года. После истечения срока членства Арслана в Верховный суд будет избран новый председатель.