«О море, море…»: знаменитые строки из песни Муслима Магомаева обретают новую жизнь

Народный артист Азербайджана EMIN совместно с итальянским оперным и эстрадным исполнителем Алессандро Сафина представили песню Муслима Магомаева «Синяя вечность», исполненную на итальянском и русском языках. Песню знают, любят и поют во всем мире уже полвека.

Как сообщили # в пресс –службе EMINa, в этом году легендарной композиции исполняется 50 лет. Музыку к песне написала сам Муслим Магомаев, а слова — Геннадий Козловский.

Алессандро Сафина признается, что, впервые услышал эту песню по радио в такси и сразу влюбился в нее: настолько она его поразила. Позднее на международном музыкальном фестивале «ЖАРА» в Баку он решил исполнить ее на родном итальянском языке, сделав перевод песни совместно со своим другом. «Я очень хотел исполнить ее так достойно, как это бы сделал маэстро Магомаев, которого я очень люблю», — говорит Алессандро.

После этого грандиозного выступления EMIN предложил сделать совместную запись на двух языках, которая в итоге объединила в себе не только любовь к самой песне, но и к творчеству Муслима Магомаева в целом.

А вот как прокомментировал новый проект EMIN: «Муслим Магомаев самый удивительный артист из всех, которых я когда-либо знал и встречал. «Синяя вечность» — абсолютный хит, раскрывающий все великолепие его голоса. Она очень многое значит для меня, и я всегда пою ее на своих сольных концертах, тем самым, сохраняя нашу связь с Муслимом Магометовичем.

У меня всегда было желание и ощущение, что песня заслуживает мирового признания, что она должны быть спета на разных языках. Поэтому, когда я услышал, как исполняет ее Алессандро Сафина на нашем фестивале, то понял, что будет здорово записать ее на двух языках. Мне кажется, получилось очень красиво, а, главное, от всего сердца».

Примечательный факт, о котором мало кто знает – оказывается, изначально песня создавалась именно по итальянскому эскизу и набору строк, впоследствии обретая уже свою настоящую форму и слова, которые теперь знают и поют во всем мире: «О море, море…»

Посмотреть видео и послушать песню «Синяя вечность» EMIN & Alessandro Safina можно на YouTube: https://youtu.be/JR9sLCUWtw4

Также песня доступна на всех цифровых площадках.