Во Дворце Гейдара Алиева 25 октября состоится грандиозная концертная программа, посвященная 80-летию всемирно известного композитора, непревзойденного певца, народного артиста СССР и Азербайджана Муслима Магомаева.

Как сообщили # в пресс-службе дворца, специальным гостем вечера станет народный артист Азербайджана EMIN.

Как известно, Муслим Магомаев сыграл большую роль в творческой жизни Эмина Агаларова, фактически став главным наставником в его музыкальной карьере. Кроме того, Магомаев был большим другом семьи Агаларовых.

В юбилейный вечер прозвучат самые популярные музыкальные композиции из репертуара выдающегося артиста, а также будет представлен видеосюжет о его жизни.

На сцене выступят звезды азербайджанской и российской эстрады.