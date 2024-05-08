Верховная рада Украины приняла законопроект о мобилизации некоторых категорий осужденных.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Согласно итогам голосования «за» проголосовали 279 народных депутатов, «против» – 0, «воздержались» – 40.

Как отметил Железняк, из законопроекта убрали риски по антикоррупции на которых отмечал антикоррупционный комитет.

В частности, мобилизоваться из тюрьмы не смогут депутаты, часть топ-коррупционеров, виновные в тяжких преступлениях. Речь идет, например, об убийствах, изнасилованиях.