17 августа легенде азербайджанской музыки — Муслиму Магомаеву исполнилось бы 80 лет.

Эта памятная для всех поклонников таланта величайшего певца дата будет широко отмечена в Баку.

Как сообщает #, 17 августа Бакинском концертном комплексе «Зелёный театр» состоится вечер памяти, посвященный 80-летию со дня рождения всемирно известного оперного и эстрадного певца, композитора, народного артиста СССР и Азербайджана Муслима Магомаева.

Mероприятие организовано Фондом Гейдара Алиева.

В програме заявлено участие народных артистов Азербайджана Азера Зейналова, Динары Алиевой, Эльчина Азизова, EMINA, Самира Джафарова, заслуженного артиста Азера Рзы, народного артиста Башкортостана Аскара Абдразакова, народных артистов Грузии Нани Брегвадзе, Вахтанга Кикабидзе, итальянского тенора, всемирно известного певца Алессандро Сафина, солиста Нюрнбергского оперного театра, лауреата первого международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева Джавида Самедова, заслуженного артиста России Яны Меликаевой и др.

На вечере прозвучат произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

В ресторанах Эмина Агаларова в Баку состоится творческий вечер, посвященный Муслиму Магомаеву.

17 августа в ресторанах Shore House, Fish Box, Zafferano, Nakhchivan будет масштабно отмечена памятная дата. На сцене песни великого артиста исполнят Вагиф Нагиев, Шабан Джафаров, Сулейман Сулейманов и Турал Агасиев.

Первый канал России с 15 августа повторит показ восьмисерийного музыкального фильма «Магомаев». Впервые сериал был представлен в эфире Первого канала в марте 2020 года.

Роль Муслима Магомаева исполнил Милош Бикович, а образ Тамары Синявской воплотила Ирина Антоненко. В сериале снимались российские актеры Светлана Устинова, Александр Соколовский, Александр Нестеров, Артем Волобуев, Алена Ивченко, а также азербайджанские актеры Расим Балаев, Рафиг Азимов, Эльман Рафиев, Алексей Сапрыкин, Земфира Садыхова, Фаиг Мирзоев, Турал Асадов, Ярослав Трифонов, Александр Хакимов и другие.

«9 октября 2018 года меня пригласили в массовку – изображать посетителей якобы парижского ресторанчика образца 1969-го. Съемки велись в Баку, в кафе под названием действительно «Париж», напротив Кукольного театра. Антураж внутри и вправду французский. Дело было лишь за массовкой. Костюм, сорочка и туфли у меня были свои. Гримерша-москвичка, подумав, выдала мне пестрый шейный платок и даже повязала его. Выдали мне также и сигару (в сценарии мой персонаж значился как «толстяк с сигарой») и предупредили, чтобы я курил ее экономнее – вторую могут и не дать… От какой-то другой женщины из съемочной группы я получил фирменную зажигалку. Меня усадили в дальнем углу кафе, в компании с бутылкой вина и бокалом. Я наполнил бокал вином, правда, это оказался вишневый сок.

Никакой задачи мне поставлено не было – сиди, дуй себе помаленьку вино и покуривай сигару, пожилой мелкий буржуа… или кто-нибудь из богемы хотелось бы, конечно, чтобы из богемы, — буржуа из меня, что в жизни, что в кино, как из дерьма пуля, а вот к богеме я какое-никакое отношение имею. По жизни.

Надо знать меня, креативного, чтобы понять – просто так сидеть и изображать из себя меланхоличного Тинто Брасса не по мне. И я сам себе придумал образ, характер и судьбу.

Видите ли, я действительно переоценил режиссера. Мне подумалось, что камера обязательно возьмет крупным планом, ненадолго, некоторых посетителей кафе. А как же иначе? В массовку подобрали людей сплошь фактурных. Чего стоила хотя бы моя соседка, немолодая, но красивая «парижанка» в пестрой юбке, коротающая вечер в компании пока что бутылки и сигареты… Другие «парижане» тоже были на уровне. Вот и подумал, что камера будет фиксировать некоторых из нас. И на этот случай я придумал себе вот что. Погруженный в меланхолию, я покуриваю сигару, время от времени отхлебывая вино из бокала. Указательным пальцем левой руки я вяло кручу на столе блестящую зажигалку. Мысли мои невеселые, мало ли какие проблемы могут одолевать немолодого парижанина?..

Но тут из веселящейся в противоположном углу кафе компании русских артистов отделяется высокий паренек в синем костюме, занимает место тапера за пианино и начинает наигрывать и петь «Будь со мной». После паузы в несколько секунд я устремляю на паренька взгляд, продолжая играть зажигалкой. Постепенно пение меня завораживает: я слегка поворачиваю голову к поющему, в моих глазах вспыхивает интерес. Я перестаю крутить зажигалку, подаюсь вперед и слушаю уже внимательнее. А «Муслим» все поет, наполняя кафе чудесной песней. И вот я, попав под обаяние незнакомого певца, уже покачиваю сигарой в такт мелодии, и легонько киваю головой… А когда в пространстве кафе чудесные, свежие девчонки принимаются кружить в танце с парнями-официантами, на лице моего персонажа появляется улыбка…

Мораль сей басни ясна, надеюсь? Волшебная сила искусства возродила к жизни случайного человека, погруженного в тяжкие думы. Вот такой рисунок придумал я самому себе, полагая, что на этом будет сфокусировано хоть минимальное, да внимание. И дубль за дублем я повторял историю (с небольшими вариациями) пожилого толстяка, выныривающего из глубин собственных мыслей и пустившегося в плавание по звукам музыки, повторял, разжигая и разжигая притушенную сигару и подливая себе соку в бокал…

Но я переоценил режиссера. Я забыл, что нынешним сериалам сцены типа безмолвного свидания Штирлица с женой в ресторанчике «Элефант» — без надобности. Эпоха нюансов в кино и на телевидении миновала. Нынче нюансы поют романсы. Так что, все мои придумки и старания пропали втуне.

В сериале я мелькнул пару-тройку раз глубоко на заднем плане, размытым пятном. Как, впрочем, и другие мои «товарищи по несчастью», изображавшие массовку в «парижском кафе». Поблескивает моя благородная седина, но вот мимики, которую я так тщательно ставил дубль за дублем, не видно совсем — крупными планами статистов пренебрегли…

Но какой бы крохотный эпизод мне ни поручали, я всегда работаю его на совесть, причем так, будто главный герой фильма – это я. Иначе и трудиться не стоит», — поделился Александр Хакимов своими воспоминаниями с корреспондентом #.