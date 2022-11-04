Певец из Узбекистана, руководитель ансамбля «Регистан» Хурсанд Шеров продолжает удивлять бакинцев.

Артист-велопутешественник, самый большой поклонник Муслима Магомаева выступил с концертной программой «Ты во мне поешь, Азербайджан» на сцене Русского дома в Баку.

Напомним, что Хурсанд приехал в Азербайджан на велосипеде, преодолев путь в 14000 км. Таким образом он хотел почтить память величайшего азербайджанского артиста и посвятил свой нынешний одиночный велопробег 80-летию со дня рождения Муслима Магомаева. На протяжении всего пути велосипед Хурсанда Шерова украшали флаги Азербайджана и Узбекистана.

Перед концертом узбекский гость пообщался с азербайджанскими журналистами:

«Я проехал пол земного шара, в третий раз в Баку, у меня уже есть приглашения посетить Аляску, Канаду и Индонезию, где меня ждут с песнями великого Муслима. Планирую отправиться в эти новые для меня места также на велосипеде, и везде буду прославлять свою Родину и Родину своего любимого певца, Муслима Магомаева», — делится планами 64-летний герой.

К сожалению, в этой поездке Хурсанд попал в ДТП — на территории Хачмазского района Азербайджана на певца наехал автомобиль. Жесткое падение с велосипеда повлекло за собой травмы различной степени. Но мужественный фанат Муслима Магомаева не сдался — отказавшись от помощи, он стал крутить педали дальше, в сторону Баку.

Поначалу Хурсанд не стал рассказывать о случившемся друзьям в Баку, но позже, когда боль в ноге все больше давала о себе знать, певцу пришлось показаться врачам.

Неоценимую поддержку в этом гостю оказала Федерация велосипедного спорта Азербайджана, оперативно организовав всю необходимую помощь.

Рассказывая об этом на вечере, Хурсанд Шеров выразил благодарность всем людям, которые помогли ему в Баку, назвав их «ангелами Муслима Магомаева», посланными на его пути в Азербайджан.

Особую благодарность певец выразил президенту Федерации велоспорта Мадату Гулиеву, подчеркнув также его огромный вклад в развитие велоспорта в нашей стране.

Ветеран велоспорта Азербайджана Паша Мамедов, сопровождавший Хурсанда Шерова во время медицинских обследований и оказавший ему всяческую поддержку, рассказал в беседе с #, что по поручению Мадата Гулиева был проведен полный чек-ап певца, после чего за ним наблюдали лучшие врачи федерации.

Также федерация отремонтировала велосипед узбекского велопутешественника. Все это время Хурсанд Шеров проживал в гостиничном комплексе для спортсменов, расположенном на территории велотрека.

«Все уже позади, сейчас я чувствую себя прекрасно и счастлив петь для моих дорогих бакинских друзей», — говорит Шеров.

Вместе с известным азербайджанским певцом Гасымом Халиловым он исполнил на концерте любимые всеми хиты Муслима Магомаева, а также некоторые другие композиции.

Концерт посетили общественные деятели, представители посольства Узбекистана, известные спортсмены, блогеры и журналисты.

Уютный зал не смог вместить всех желающих посмотреть и услышать уникального гостя из Узбекистана. Организаторам пришлось в срочном порядке «достраивать» дополнительные ряды для зрителей, которые с большим восторгом приняли двух артистов.

По окончании концерта певец устроил целую фотосессию с гостями — вереница желающих сфотографироваться с Хурсандом не заканчивалась!

«Вы пропагандируете флаг Азербайджана. Это — флаг победы, и вы пронесли его 14000 км. Вы — истинный друг Азербайджана», — сказал Паша Мамедов, обращаясь к Хурсанду Шерову.

Наступило время прощаться. Хурсанда ждет родной Ташкент, новые города и страны.

Хочется пожелать этому героическому, позитивному и красивому человеку в первую очередь крепкого здоровья. Бакинцы будут ждать вас снова, дорогой Хурсанд!