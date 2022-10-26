В этом году музыкальный мир отмечает 80-летие со дня рождения величайшего советского и азербайджанского артиста Муслима Магомаева.

Прошло 14 лет как Магомаев покинул этот мир. Теперь он живет в каждом из нас, кто любил и боготоворил его творчество, чарующий голос и песни.

В День памяти артиста поклонники его творчества собрались у его памятника в Москве и на Аллее почетного захоронения в Баку.

Вдова Муслима, Народная артистка СССР Тамара Синявская пришла в сопровождении Араза Агаларова, большого друга семьи Магомаевых. Тамара Ильинична поблагодарила всех, кто пришел вспомнить Муслима Магомаева в сквер его имени, тепло пообщалась с поклонниками, поделилась с ними трогательными семейными историями.

«Когда мы устанавливали этот памятник, я очень переживал. И каждый раз, проезжая по центру, заезжал сюда, смотрел, что здесь происходит. И я сам себе сказал, что, если вдруг здесь когда-либо не будет цветов, я буду приносить их сам, от имени поклонников. Но этого делать не пришлось. Здесь всегда цветы, всегда ухожено. И даже стоят люди. И в холод, и в жару приходят к Муслиму, приносят цветы. Спасибо вам большое за это», — сказал Араз Агаларов.

В Баку могила Муслима Магомаева утопала в розах. Их приносят сами бакинцы и присылают почитатели таланта Муслима со всего мира.

Феномен Муслима Магомаева в том, что любовь к его голосу и личности принадлежит вечности.

Это доказывают люди, которые поют его песни, стараются подражать кумиру всех времен и народов и которые совершают подвиги. В память о своем любимом Артисте.

Один из таких людей — народный артист Узбекистана, руководитель ансамбля «Регистан» Хурсанд Шеров. Преодолев 14 000 км на велосипеде из Ташкента, он прибыл в Баку, чтобы почтить память Муслима Магомаева и возложить цветы на его могилу.

Певец путешествует по миру на велосипеде с флагами родного Узбекистана и Азербайджана. Свой нынешний велопробег Узбекистан — Россия — Азербайджан он посвятил Муслиму.

«В этом году мы отмечаем 80-летие Муслима Магомаева. Преодолев территорию Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана, я заехал на территорию России и 17 августа уже был в Москве. Там вместе с поклонниками Муслима Магомаева мы отметили его день рождения. Потом были города Великий Новгород, Санкт-Петербург, Волгоград, Краснодар и другие, где я дал концерты в память о великом баритоне. Все это время меня поддерживала диаспора Азербайджана и с ее помощью я добрался до Баку. Моя мечта — пронести память о Муслиме Магомаеве по всему земному шару, чтобы будущее поколение тоже о нем знало и помнило», — говорит Шеров в интервью #.

В Баку он приехал уже в третий раз.

«Я горжусь, что нахожусь на родной земле Муслима Магомаева!», — сказал Хурсанд Шеров.

Вечером 25 октября во Дворце Гейдара Алиева состоялся большой праздничный концерт, посвященный 80-летию со дея рождения Муслима Магомаева. Вечер был организован Министерством культуры Азербайджана. Аншлаг, публика из разных городов, симфонический оркестр — все было организовано на высочайшем уровне.

Журналист Вугар Иманов подарил Хурсанду Шерову свой билет на концерт, и очередная наша встреча с узбекским героем происходит уже в роскошном фойе дворца.

Без шлема и спортивного обмундирования народного артиста не узнать. Он пришел на концерт в нарядном белом смокинге:

«Этот замечательный костюм мне подарил представитель азербайджанской диаспоры в Пятигорске Тахмаз Зейналов», — говорит артист.

В концертнлй программе приняли участие такие известные артисты, как Тунзаля Агаева, Фидан Гаджиева, Мири Юсиф, Азер Зейналов, Низами Алиев, Эльнара Мамедова, Вагиф Нагиев, Астемир Апанасов и др.

Особую атмосферу вечеру придал EMIN, которому посчастливилось в жизни получить ценные уроки от самого маэстро.

Певец называет Муслима Магомаева своим кумиром во всем, не только в музыке, но в жизни.

«Он решил в моей жизни многое. То, что я на сцене и пою, кто-то может считает, что не очень хорошо, но Муслиму нравилось, это благодаря ему. Он в меня поверил, и поэтому сегодня я стою на сцене. Я очень люблю этого человека», — эмоциональные слова EMINA сорвали бурные аплодисменты всего зала.

Легендарная сцена Дворца Гейдара Алиева подарила бакинцам и гостям нашей столицы еще один незабываемый вечер, а растроганные зрители признавались, что словно соприкоснулись с гением Муслима и словно побывали на его концерте…