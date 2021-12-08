В городе Трускавец (Украина) состоялся IV Международный конкурс вокалистов, посвященный памяти легендарного певца и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева — «Памяти Муслима Магомаева», сообщает #.

Участие Азербайджана в столь престижном музыкальном конкурсе было оговорено во время официального визита руководства Главного управления культуры города Баку в Украину 15-21 июня.

Азербайджан был представлен не только в числе участников, но и в составе жюри.

Международный конкурс является важным событием в культурной жизни Украины, в котором из Азербайджана принял участие лауреат республиканских и международных конкурсов, молодой, талантливый вокалист Урфан Джафаров.

Он покорил жюри своим талантом и прекрасным голосом и занял первое место, набрав самый высокий бал. Азербайджанский вокалист был удостоен диплома первой степени и звания «лауреата», также сертификата на проведение сольного концерта в престижном зале Нью-Йорка (США) в Карнеги-холл.

Отметим, что к участию на конкурсе, посвященному памяти великого азербайджанского певца и композитора Муслима Магомаева допускаются профессиональные певцы и певицы в возрасте от 16 до 40 лет, имеющие специальное музыкальное образование, и студенты музыкальных вузов и колледжей. Отборочный тур проходит прослушиванием аудиозаписей участников, прошедших этот этап участников приглашают в Трускавец на финал конкурса. Конкурсанты исполняют песню и оперные арии из репертуара Муслима Магомаева. Особенность конкурса заключается в том, что участники должны на профессиональном уровне исполненить как оперу, так и эстраду, что поможет им показать свой талант и выйти на мировую арену.

Азербайджан также впервые был представлен в жюри данного конкурса, членом которой стала Народная артистка Азербайджана, профессор Гюльназ Исмаилова.

Урфан Джафаров на конкурсе выступал при сопровождении концертмейстера, пианистки, заслуженной артистки Нигяр Меликовой, которая была удостоена диплома за профессионализм при подготовке участника.

Отметим, что Урфан Джафаров является учеником Народной артистки, профессора Хураман Касимовой и выпускникиом Бакинской Музыкальной Академии имени Узеира Гаджибейли.

Урфан часто выступает на мероприятиях организованных Главным Управлением и своим прекрасным голосом, высокой сценической культурой смог завоевать любовь зрителей.