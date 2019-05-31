Нурсултан ушел, но преемника оставил

Казахстан готовится к очередным президентским выборам. Эти выборы отличаются от всех остальных тем, что на них не принимает участия первый президент Нурсултан Назарбаев, что уже само по себе вызывает большой интерес — кто же будет президентом?

О том, как идет президентская гонка, какие кандидаты наиболее популярны среди общества, рассказала в интервью #, политический обозреватель, заместитель директора Центра «Евразийский мониторинг» Жанар Тулиндинова.

— Как идет предвыборная кампания в Казахстане, и какие кандидаты вызывают большую симпатию у населения?

— Я бы согласилась с Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, которое охарактеризовало недавно избирательную кампанию в Казахстане как «малозаметную». Казалось бы, это парадоксально, ведь эти выборы впервые за тридцать лет пройдут без участия Нурсултана Назарбаева, и логично было бы ожидать на них острой политической конкуренции. Однако, по всей видимости, у казахстанской элиты есть определенный консенсус относительно транзита – это и обуславливает спокойное течение избирательный кампании. Видимо, в Акорде и Канцелярии Первого Президента решили, что «транзит любит тишину».

Прошедшие 29 мая дебаты по идее могли бы встряхнуть общество, повысить интерес к выборам, но из-за ограниченного хронометража участники дебатов не успели раскрыть ни себя, ни свои платформы. Впрочем, на мой взгляд, сейчас все более распространенным источником информации становятся социальные сети и YouTube, и главная политическая конкуренция разворачивается не публично, не в лице семерых кандидатов в президенты, некоторые из которых откровенно спойлят друг друга подковерно. Акции протестов, митинги, сетевые флешмобы, могут быть самостоятельной политической заявкой поколения 30-летних, а могут быть и управляемыми, в том числе той частью элиты, которая осталась недовольной результатами транзита и желала бы поднять вопрос об их пересмотре.

Что касается симпатий избирателей, то я бы лучше сформулировала вопрос: кто наиболее узнаваем? Безусловно, это Касым-Жомарт Токаев. Он долгие годы находился в высшем эшелоне власти, в центре политической жизни, его презентовал как своего преемника Нурсултан Назарбаев, поэтому сомневаться в его узнаваемости не приходится. Вместе с тем его публичный образ, подчеркнуто рациональный, достаточно закрытый, как и положено дипломату, не рассчитан на эмоциональное восприятие. Скорее, можно говорить о том, что Токаева как политика, не замешанного за долгие годы пребывания во власти, ни в одном громком коррупционном скандале, уважают.

Следующими по узнаваемости следуют лидер партии «Ак жол», мажилисмен Азат Перуашев и кандидат от народных коммунистов депутат Жамбыл Ахметбеков. Во-первых, они известны благодаря парламентской деятельности – Мажилис это хорошая трибуна для публичного политика, во-вторых, Ахметбеков уже баллотировался на президентских выборах 2011 года.

Еще один более или менее узнаваемый кандидат – выдвиженец от национал-патриотического движения «УлтТагдыры» Амиржан Косанов, известен в силу своего многолетнего пребывания в публичной политике, в оппозиции. В отношении этого кандидата можно рассуждать в категориях эмоционального восприятия, поскольку он позиционирует себя как «кандидат против всех», а это то, что способно вызвать эмоциональный отклик у протестно-настроенной части общества. Однако известность его ограничена узкой группой либерально-демократической общественности. Целевой электоральной группе национал-патриотов он, скорее всего, мало известен и, возможно, не совсем соответствует ее ожиданиям. Тем более, что на этом поле у него есть конкурент в лице СадыбекаТугела.

— Многие эксперты считают, что Токаев безоговорочно победит на данных выборах. Какая интрига между кандидатами в президенты?

— В пользу Токаева, действительно, говорит много факторов – он, по сути, преемник Назарбаева и фактически Елбасы передал ему свой электорат, самый многочисленный. И партия NurOtan, выдвиженцем которой Токаев является – это крупнейшая и сильнейшая с организационной точки зрения политическая партия в Казахстане.

Соглашусь с высказанным неоднократно ранее мнением, что основная интрига развернется вокруг борьбы за второе место. От ее исхода зависят, прежде всего, перспективы парламентских выборов, которые состоятся, возможно, в следующем году. Поговаривают, что следующий парламент будет четырехпартийным, однако большой вопрос, какую партию пустят в парламент – «Ауыл», что вполне понятно для страны, где 42% населения проживает в сельской местности, или новый партийный проект национал-патриотической направленности наподобие Форума «Жана Казахстан», участником которого является Косанов. Думаю, что основная конкуренция разворачивается сегодня между этими двумя электоральными проектами, кто покажет себя наиболее эффективным и ярким. Полагаю, лидер партии «Ауыл» Али Бектаев неслучайно сам решил принять участие в дебатах, похоже, он готов побороться за то, чтобы именно «Ауыл» стал парламентской партией. Звучало также мнение, что второе место может занять кандидат от партии «Акжол» Дания Еспаева, однако, не явившись на дебаты, она проявила себя довольно инертной и снизила свои ставки. А ведь у Еспаевой был козырь в виде гендера, который можно было интересно обыграть.

— Есть кандидат с «отличительным» курсом развития Казахстана?

— По сути, программы всех кандидатов достаточно близки, непротиворечивы и составляют, разные фланги одной платформы. У пары кандидатов есть акценты, выбивающиеся из мейнстрима. Так в программе кандидата от коммунистов Ахметбекова говорится об отказе от западного влияния и западных ценностей – для многовекторного и ориентированного на Запад, как образец в экономике, в политике, в развитии гражданского общества Казахстана — это несколько необычная риторика. Косанов делает, напротив, акцент на необходимость сближения с Европейским союзом, в обход, насколько я понимаю, Евразийского экономического союза и России, что тоже нетипично для нашей внешней политики, где в качестве приоритетов все-таки обозначены Россия и ЕАЭС.