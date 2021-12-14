Благодаря Нурсултану Назарбаева – казахскому Елбаши, в Баку вновь вспомнили об известном российском геоэкономическом и геополитическом проекте, т.е. о Евразийском Союзе. Одни говорят, что Нурсултан Назарбаев сказал, что наступило время начать с Баку переговоры о членстве в Евразийском Союзе. Другие же утверждают, что Назарбаев сказал только о статусе наблюдателя в Евразийском Союзе.

Думается, что главным моментом является не это, а то, что казахский лидер говорил о Евразийском Союзе в преддверии саммита Восточного Партнерства, что отнюдь не случайно. Скорее всего, это следует считать некоторым знаком накануне брюссельского саммита.

Мы, по мере возможности, стараемся держать в центре внимания процесс подписания договора с ЕС в рамках программы Восточного Партнерства. Думается, что на этой недели все прояснится, и как говорится, тени исчезают в полдень. Мы все будем рады, если официальный Баку наконец-то подпишет договор с ЕС и будем сильно расстроены в противном случае, потому что, если и на этот раз диалог и понимание между Баку и Брюсселем не получатся, тогда придется согласиться с тем, что они не получатся уже никогда.

Противники европейской интеграции утверждают — как же мы можем подписать договор с ЕС, если Москва с помощью Назарбаева предупреждает нас, напоминая о необходимости вступления Баку в Евразийский Союз? Мы достаточно много писали об этом, поэтому повторяться не будем. Только сошлемся на пример Армении, которая несмотря на то, что является членом Евразийского Союза, подписала договор с ЕС.

У нас было много времени для размышления. Если Россия настоятельно против нашего членства в ЕС и, если наши возможности сопротивления являются ограниченными и недостаточными, тогда мы можем включиться в Евразийский Союз со статусом наблюдателя, заодно подписав договор с ЕС. Думается, что статус наблюдателя не ограничит нашу свободу, наоборот, у нас появится время для углубления отношений с ЕС. Но неугомонные противники европейской интеграции вновь задаются вопросом: разве теперешнее положение, когда мы не являемся членом Евразийского Союза и не подписываем договор с ЕС, не является самым оптимальным? Думается, что нет. На днях на телеканалах приводили цитаты из выступлений Гейдара Алиева. Одна из них гласила, что экономика ни одной страны не может развиваться изолированно. В этом отношении вступление в Всемирную Торговую Организацию, подписание договора с ЕС могут быть толчком для развития нашей экономики. Плюс, членство в различных организациях укрепляет и увеличивает политический вес страны.

Мы можем привести и другие аргументы, которыми обосновывали свое мнение, но повторяться не будем — все через пару дней прояснится: или мы станем членом европейского семейства или сохраним статус гордого одиночества. Что следует выбрать? К сожалению, этот вопрос решается не в горизонтальной плоскости, его решают власти и правительства.

Что касается предложения Назарбаева, да, о Евразийском Союзе можно говорить многое – но больше негативного, чем позитивного. Сами члены этой организации высказывают только критические замечания. Потому что Кремлю нечего предложить своим союзникам. Там придумали этот Союз, чтобы помещать процессу евроинтеграции и удержать хотя бы часть постсоветских стран в собственной орбите. Говорили, что якобы Иран и Турция также проявляют интерес к Евразийскому Союзу. Но это всего лишь кремлевская выдумка. Люди, особенно политики, не так наивны, они прекрасно знают что к чему, только иногда некоторые власти и правительства больше думают о собственной безопасности и перспективе — вот тогда начинается неразбериха…