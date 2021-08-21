Канцлер Германии Ангела Меркель назвала своего преемника на посту председателя Христианско-демократического союза Армина Лашета будущим канцлером Германии, передает РИА Новости.

Выступая на предвыборном мероприятии в Берлине, она напомнила, что предстоящие выборы в бундестаг станут первыми с 1994 года, в которых действующий федеральный канцлер не будет бороться за переизбрание. А за всю 72-летнюю историю ФРГ в ХДС/ХСС выдвигали федерального канцлера в течение более чем 50 лет.

«Это повод бороться, чтобы за этими годами у власти последовали новые годы. Ради этого мы работаем. Для нашей страны, для ХДС/ХСС, с Армином Лашетом — будущим канцлером Федеративной Республики Германия», — сказала Меркель.

Она добавила, что высоко ценит личные качества Лашета, в частности, первоочередное внимание к достоинству людей, к строительству мостов между ними.

Выборы в бундестаг состоятся 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство и назначен новый канцлер. В Германии партии заранее объявляют своего кандидата на эту должность, а после формирования правительства ее занимает претендент от старшего партнера в коалиции.

Меркель заявляла, что после этих выборов уйдет из политики.