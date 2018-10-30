Незаменимые бывают: памяти Муслима Магомаева

Это было ровно 10 лет назад- 29 октября 2008 года. Как и сегодня, тогда стоял солнечный день. Но, «луч солнца золотого, тьмы скрыла пелена». Да, именно так. Для многих из тех, кто пришел проститься с великим соотечественником к зданию Азербайджанской государственной консерватории имени Муслима Магомаева, дедушки прославленного и любимого во многих странах мира певца, действительно погас луч солнца. Того самого, что дарил всем нам Муслим Магометович Магомаев.

И я благодарен Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за то, что этот великий азербайджанец похоронен на Родине, в Баку. Понимаю, насколько нелегко было отстоять это право. Ведь, и в России часто были слышны претензии на нашего Муслима Магомаева. Того, к восшествию на певческий Олимп которого самую большую роль сыграл Гейдар Алиев. Именно благодаря ему и данному от Бога таланту Муслим Магомаев стал самым молодым народным артистом СССР, кумиром сотен миллионов слушателей в самых разных странах мира.

При этом, обладая высочайшим уровнем такта и интеллекта, Магомаев понял, насколько важно для артиста его таланта и величины вовремя, красиво уйти со сцены. Его пример, к сожалению, не стал наукой для немалого числа тех певцов и певиц, что многократно объявляли о своем уходе со сцены, при этом продолжая гастролировать и делать «чес». Но не только в этом великий певец мог бы стать примером для подражания. Говорю это, как человек, которому улыбнулось счастье общения с этой поистине легендарной Личностью. Да, Магомаев был велик, прежде всего, в своей простоте и доступности. В нем не было ничего того, что ныне принято называть «звездностью». Но в нем было величие благородства, выражавшееся в готовности протянуть руку помощи и признать правоту собеседника.

Приведу всего два примера, что называется, из личного общения с великим Магомаевым. Пример первый связан с попытками некоторых отечественных чиновников слишком своеобразно трактовать указания руководства республики. Так было и в случае с закрытием передачи «Что? Где? Когда?», что выходила на одном из отечественных телеканалов. Прекрасно помню, что председатель Национального Совета по Телевидению и Радиовещанию (НСТР) Нуширеван Магеррамли в то время сделал ряд заявлений, общий смысл которых сводился к утверждению, что возвращение передачи «Что? Где? Когда?» в эфир отечественных телеканалов возможно только через его труп. Такая позиция, такая ситуация вызвала ожидаемо негативную реакцию в отечественных СМИ. Одним из тех, кто счел правильным возмутиться происходящим был и я.

Мою статью, опубликованную в Day.az, прочел Муслим Магомаев. Он счел для себя нужным и важным позвонить мне, обычному бакинскому журналисту, предложить свою помощь в решении этой проблемы. И он таки помог! Да, именно благодаря заступничеству Муслима Магомаева , благодаря его ходатайству перед самыми высокими инстанциями, передача «Что? Где? Когда?» была возвращена в эфир отечественного телевидения. Вопреки, напомню, заявлениям ряда отечественных чиновников, в том числе и Н.Магеррамли.

Это был рассказ о том, как великий Артист протянул руку помощи тем, в кто в ней нуждался. А второй эпизод, о котором я хочу поведать, демонстрирует способность Магомаева признать правоту своего оппонента, даже если он намного моложе его. Так было после того, как 16 февраля 2008 года на Day.az вышла моя статья “Кое-что о гибкости, или послесловие к передаче Михаила Гусмана «Формула власти» с Сержем Саркисяном».

В ней, как понятно из названия, речь шла о том, что бакинец Михаил Гусман, в рамках передачи «Формула власти», что вышла 2 февраля в эфире телеканала «РТР-Планета», взял интервью у того, чьи руки по локоть в крови азербайджанцев, у того, кто упоминает о том, что Геноцид в Ходжалы имел важное значение в плане психологического давления на азербайджанцев в годы карабахской войны. Позволю себе процитировать некоторые моменты той статьи.

«Кроме того, у телезрителей, благодаря Михаилу Гусману появилась возможность побывать в гостях у Сержа Саркисяна и увидеть его в неформальной, домашней обстановке, в окружении супруги и детей. И эта обстановка окончательно развязала язык Михаилу Гусману, из уст коего комплименты в адрес всего, что связано с Арменией, лились как из рога изобилия. В целом складывалось устойчивое впечатление, что мы все были свидетелями показа самого долгоиграющего предвыборного ролика в мире. При этом мы не услышали из уст Михаила Гусмана вопросов о том, чувствует ли Серж Саркисян свою ответственность за геноцид азербайджанцев в Ходжалы, за судьбу бакинских армян, которые вынуждены были покинуть город, в котором они родились по вине тех, кто находится ныне у власти в Армении»…

Естественно, оперативно обнаружились симпатики Гусмана. И я бы отнесся к этому нормально, не прими их «полемика» слишком уж омерзительную форму. Особо усердствовал тогда Магсуд Ибрагимбеков. Он написал откровенный пасквиль, не опровергающий ни один из моих критических тезисов, но полный грязи в отношении меня и, главное, Анара Мамедханова- учредителя портала Day.az . Ибрагимбеков, исходя из собственного жизненного опыта, почему-то счел, что журналисты пишут исключительно по заказу, что у них не может быть собственной точки зрения. Ему и в голову не могло прийти, что Мамедханов сам увидел мою статью только через несколько часов после ее публикации.

Но, речь сейчас не о своеобразии мышления Ибрагимбекова, а о реакции на мою статью Муслима Магомаева. Вначале, он написал мне письмо, полное горечи и сожаления по поводу случившегося. Магомаев указывал на то, что «Миша же наш, бакинец» и потому, может быть, мне следовало бы не столь жестко по нему проходится. «Так со своего, бакинца, и спрос должен быть больший, чем с чужака», ответил я в письме, снабдив его еще целым рядом аргументов. И Магомаев признал мою правоту! Он так и написал. Мол, взглянул на ситуацию иными глазами и понял, что автор прав. «Простите меня великодушно», указывалось в письме Муслима Магомаева.

А теперь вопрос — как часто мы слышим признание правоты оппонента со стороны тех отечественных местечковых «звезд», что и в подметки не годятся великому Маэстро? Я лично не слышал этого ни разу. Зато примеров самолюбования, бескультурия, хамства с их стороны — пруд пруди. И, в том числе, именно поэтому, никто из них, несмотря на все свои звания и богатство, никогда не будут столь же почитаемы, уважаемы, обожаемы, как Муслим Магометович Магомаев. Он доказал ошибочность утверждения о том, что незаменимых не бывает. Бывает, очень даже бывает. Муслим Магомаев незаменим сейчас, спустя 10 лет с момента прощания с ним. Незаменим он будет и спустя столетия…

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